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年輕人不愛用LINE了？聊天改靠「3款神級APP」超實用

▲有民眾近期發現，年輕人聊天不再使用LINE，反而改靠其他款免費APP。（圖／取自unsplash）

「Messenger、Instagram、Discord」

Messenger、Instagram太好聊！Discord檔案存到老

其中Instagram和Messenger在年輕族群中使用率極高，加上普遍每個人都擁有帳號，並且社群功能強大，無論是聊天、看動態、分享貼文都沒有問題

彼此間若要傳送照片只要簡單複製貼上即可，回頭查看2個多月以前的照片也沒問題，只可惜目前未有相簿功能，無法快速找回想要的照片。

▲通訊社群平台Discord主要針對遊戲玩家、教育及商業人士提供服務，採用分層頻道設計，適用於遊戲交友、多人同時視訊和螢幕共享。（圖／美聯社／達志影像）

LINE一堆人突然不用了？淪工作用、照片總過期成敗筆

LINE幾乎是現代人都有的社群APP，在台灣使用率也十分高，但近期有民眾發現年輕一代習慣不同，，感嘆LINE已逐漸只剩大人上班用途。有網友在Threads提到，表示聽說現在年輕人不喜歡使用LINE傳訊聊天，最初聽到時原以為是玩笑話，實際觀察後發現似乎是真的，讓他突然好奇「那年輕人現在聊天用什麼？」在眾多留言中，不少用戶一致點名3款APP，許多網友坦言還在就學的兒女幾乎都只使用這3款聊天，「我家國中生最常用的是discord」、「我兒子高中生用Messenger」、「都用IG，可以看到誰在線上」，甚至強調LINE逐漸變成大人或工作用。「Messenger、Instagram、Discord」3款APP各有優勢，，以便利功能深受台灣用戶喜愛。至於「Discord」則比較特別，主要針對遊戲玩家、教育及商業人士提供服務，採用分層頻道設計，適用於遊戲交友、多人同時視訊和螢幕共享，且檔案與圖片永久不會過期。《NOWNEWS》記者過去經常使用其與友人聯繫，雖說LINE是台灣人日常生活常用的通訊軟體之一，憑藉可愛的貼圖功能，讓對話更加逗趣可愛，幾乎每個台灣人都有申辦LINE帳號。儘管近年來LINE功能越出越多，而LINE也漸漸淪為職場工作用，不少人抱怨LINE的出現讓上下班界線模糊，甚至出現成堆的工作群組，加上「@All」功能的強制通知，讓人無法休息。不少台灣人的LINE帳號開始僅做為家人聯絡或純工作用途，甚至有民眾改以「Messenger、Instagram、Discord」等平台當作聊天平台，解決了LINE對話紀錄易遺失、檔案容易過期等問題，也能藉此讓生活與工作分離，實現真正的休息。