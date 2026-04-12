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越南的社群電商浪潮正在加速，而這波浪潮背後，AI工具扮演的角色越來越吃重。各大國際科技巨頭紛紛在越南市場推出以人工智慧為核心的電商解決方案，鎖定透過社群媒體販售商品的中小企業，用自動化訊息回覆和個人化行銷功能，協助這些業者搶奪消費者的注意力。越南的社群電商模式相對特殊，大量中小賣家直接透過Facebook、TikTok、Zalo等平台接單、議價、出貨，整個購買流程幾乎在正式電商平台之外完成。這種去中心化的銷售生態，讓即時互動和個人化的重要性遠超傳統廣告投放，AI工具的導入因此一拍即合。業者表示，AI訊息機器人能24小時回覆買家詢問，並根據購買紀錄推送符合個人偏好的商品組合，大幅壓低人力成本；數據分析工具也讓賣家能即時掌握哪類商品在哪個平台最暢銷，快速調整備貨策略。對跨國科技業而言，越南是塊幾乎還沒被充分開墾的市場。人口逼近1億、網路普及率高、年輕族群購物高度依賴手機，這些條件加起來，讓越南被普遍看好為東南亞社群電商增長最快的潛力場域之一。