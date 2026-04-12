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台籃傳奇球星「野獸」林志傑，今（12）日舉辦引退賽，也是生涯最後一場正式職業比賽，P.LEAGUE+官方社群稍早上傳林志傑賽前熱身影片，只見43歲的他暖身跑籃時，仍能起飛扣籃，吸引上千位球迷關注，不少人都表示，「好輕鬆的感覺，真厲害阿...」、「昨天的今天補，還是猛猛的」、「希望能在野獸生涯最後一場球看到野獸再次起飛」林志傑本周4月11日、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，首戰就吸引13500人進場，創下P.LEAGUE+聯盟歷史新紀錄，今日晚場比賽，則是林志傑生涯最終戰，賽前熱身時，1982年出生、現年已達43歲的他，仍能用招牌的胯下運球銜接切入，再上演單手扣籃暖身的好戲，就跟20歲時的「野獸」一樣。球迷看到林志傑帥氣扣籃影片，影音上傳不到2小時，就吸引超過1500位球迷按讚，「感謝志傑對台灣籃球的付出」、「自律下的體態」、「最後用灌籃結尾吧傑哥！不受傷為主」、「球給志傑！」富邦勇士今日賽前也特別邀請林志傑爸爸林明德現身並擔任開球嘉賓，讓「鋼鐵男兒」林志傑也Hold不住，當眾落下男兒淚並與父親深情擁抱，場面令全場爆滿球迷動容。