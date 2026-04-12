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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退賽今（12）日於台北小巨蛋進入最後終章。然而在全場感性的氛圍中，第三節卻發生了一段令全場驚愕的插曲。客隊洋基工程後衛李漢昇在一次防守中，雙手抱住切入的林志傑並將其放倒在地，現場13500名球迷頓時發出巨大的驚愕聲與噓聲，所幸林志傑並無大礙。今日賽前，林志傑雖表示會盡量「Hold住情緒」，但當看見父親林明德親自到場擔任開球嘉賓時，重感情的志傑仍難掩激動，直接落下男兒淚並與父親深情擁抱，場面溫馨動人。此役林志傑先發出賽，雖然首節手感略顯乾冷，兩次出手皆墨，但他在第二節剩下9分多鐘時，以一記精彩的假動作騙過防守者切入上籃取分，點燃現場氣氛。半場結束，富邦勇士以49：37領先。比賽進入第三節8分57秒時，林志傑持球試圖切入禁區，防守他的李漢昇疑似為了阻止其得分，竟伸出雙手死死抱住林志傑並將其強行下拉放倒。由這場比賽是野獸引退賽，這記肢體接觸讓小巨蛋看台瞬間炸鍋，驚愕聲此起彼落。裁判隨即暫停比賽並主動觀看回放，確認該動作是否需升級為違反運動精神犯規，但最終裁定僅為一般犯規。雙方也皆無異議，認為是正常動作，比賽也繼續進行。今日現場眾星雲集，包含台籃傳奇鄭志龍、籃協李雲翔、中華隊教練圖齊，以及昔日台啤戰友何守正、新北國王球員呂政儒與洪志善等人都到場致意。看台上隨處可見身穿12號球衣的球迷，更有死忠粉絲高舉「再一年」的看板，不捨這位定義了台灣籃球一個世代的巨星就此謝幕。