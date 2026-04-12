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美國與伊朗談判破局，在伊朗堅持不在濃縮鈾議題讓步的情況下，持續威脅荷姆茲海峽航運。彭博提到，兩艘超大型原油油輪（VLCC）於12日試圖通過荷姆茲海峽進入波斯灣，但在美國與伊朗的和平談判破裂後的最後關頭突然掉頭返航。根據彭博報導，船舶追蹤數據顯示，三艘與伊朗沒有直接關係的VLCC在11日深夜自阿曼灣接近荷姆茲海峽，並於12日清晨抵達伊朗拉拉克島附近。在這個檢查點處，原本前往伊拉克的「Agios Fanourios I」，以及目的地為阿拉伯聯合大公國（UAE）達斯島、懸掛巴基斯坦船籍的「Shalamar」，雙雙掉頭返航。第三艘VLCC「Mombasa B」則繼續前進，經由拉拉克島與格什姆島之間航行，成功進入波斯灣。該航線是伊朗批准的路線。目前該船尚未顯示明確的目的地。目前尚不清楚兩艘油輪掉頭的具體原因，也不明白為何第三艘能夠順利通過。伊拉克與巴基斯坦事前都已取得伊朗的通航許可，但就在伊朗宣布與美國為結束戰爭而在伊斯蘭馬巴德舉行的會談未能達成協議的時間點，似乎改變了方針。彭博指出，荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。自6週前美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，該海峽實質上處於封鎖狀態，引發前所未有的供應混亂。海峽是否重新開放，是週末談判中的重要議題。報導提到，過去數週以來，多艘商船嘗試通過海峽後又放棄，反映出安全環境仍高度不穩且風險極高。多數船隻試圖離開波斯灣，但同時也需要有空載油輪進入灣內以裝載新的原油。如果12日三艘油輪全部成功通過，原本自2月底以來由伊朗控制、且主要由伊朗相關船隻通行的荷姆茲海峽，通航恢復的趨勢將會更加明顯。11日已有兩艘中國VLCC及一艘希臘船隻裝載原油後通過荷姆茲海峽，駛離波斯灣。