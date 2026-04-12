我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼對電動車的雄心，就連全球能源危機當前也擋不住。財政部長普爾巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）證實，政府正積極與監管機構及業界人士就電動車優惠方案（EV incentives）展開磋商，雖然具體細節還未敲定，但官方強調推進電動化是既定方向，不會因為短期油價波動而動搖。普爾巴亞表示，政府希望在設計獎勵機制時取得各方平衡，既要有效加速電動車普及，又不能讓財政壓力過重或扭曲市場競爭。討論中的選項包括購車補貼、稅費減免及充電基礎設施支援等，但哪些會被納入最終方案，目前還沒有定論。在普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府力推「國家電動化」大旗下，印尼已成為東南亞電動車競爭最激烈的主戰場之一。中國品牌大舉搶灘，讓本土及日系車廠倍感壓力，此番官方動作也被解讀為試圖為本土製造業創造更有利的競爭條件。這波政策討論偏偏碰上全球油價因中東局勢動盪而急速攀升的節點。分析師指出，油價走高理論上有利電動車銷售，但如果補貼設計不到位，能否真正帶動普通消費者換車，仍是未知數。