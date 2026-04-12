印尼對電動車的雄心，就連全球能源危機當前也擋不住。財政部長普爾巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）證實，政府正積極與監管機構及業界人士就電動車優惠方案（EV incentives）展開磋商，雖然具體細節還未敲定，但官方強調推進電動化是既定方向，不會因為短期油價波動而動搖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
普爾巴亞表示，政府希望在設計獎勵機制時取得各方平衡，既要有效加速電動車普及，又不能讓財政壓力過重或扭曲市場競爭。討論中的選項包括購車補貼、稅費減免及充電基礎設施支援等，但哪些會被納入最終方案，目前還沒有定論。

在普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府力推「國家電動化」大旗下，印尼已成為東南亞電動車競爭最激烈的主戰場之一。中國品牌大舉搶灘，讓本土及日系車廠倍感壓力，此番官方動作也被解讀為試圖為本土製造業創造更有利的競爭條件。

這波政策討論偏偏碰上全球油價因中東局勢動盪而急速攀升的節點。分析師指出，油價走高理論上有利電動車銷售，但如果補貼設計不到位，能否真正帶動普通消費者換車，仍是未知數。

相關新聞

泰自豪黨治國法！臉書瘋傳圖文嘲諷阿努廷政府：油貴？去換電動車

因應東南亞電動車轉型　泰國能源巨頭走出燃油框架投資未來

泰國總理親自「帶貨」！棄豪車改開比亞迪　成電動車最強推銷員

油價飆升帶動轉換潮　泰國電動車銷量力拼賣破12萬輛

楊雅婷編輯記者

起初只是單純喜歡泰劇，意外打開了通往泰國文化的大門，開始學習泰文，夢想有一天能開車環遊泰國，甚至拓展到整個東南亞。

旅行對我來說不只是移動，而是一次次與人、與文化、與自己對話的契機。我期待在旅程...