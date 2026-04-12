我是廣告 請繼續往下閱讀

世界銀行（World Bank）在最新發布的《東亞與太平洋經濟更新》報告中，微幅下修印尼今年的成長預測，從原先的4.8%調降至4.7%，理由是中東戰事引發的能源價格波動帶來額外阻力。不過，這個數字仍高於整個東亞暨太平洋地區4.2%的整體預測，顯示印尼在這波全球能源衝擊中的韌性相對突出。世銀首席經濟學家馬投（Aaditya Mattoo）指出，油價急漲、美國貿易限制以及全球政策不確定性，是壓低本區域整體展望的三大外部因素；而人工智慧科技的爆炸性發展，則是少數幾個值得期待的正面拉力。從同區域比較來看，越南今年成長預測6.3%最為亮眼，馬來西亞4.4%、菲律賓3.7%，而泰國僅有1.3%，受能源進口依賴深及旅遊業重挫拖累，明顯落後一截。在通膨方面，報告警告油價走揚將推高印尼能源補貼壓力，肥料價格也連帶上漲，進一步拉高糧食成本。從結構面看，印尼的優勢在於，石油和天然氣淨進口量在2024年僅佔GDP約1%，遠低於泰國的7%，相對不容易被中東危機直接打垮。報告同時點出，如果印尼能推動服務業鬆綁、簡化商業許可流程，潛在成長率有機會進一步提升，2027年更有望反彈至5.2%。