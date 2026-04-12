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▲胡瓜（中）與當地民眾玩起遊戲「追趕跑跳碰」。（圖／民視提供）

胡瓜外景重摔四腳朝天！《大集合》急換代打

▲胡瓜（如圖）玩遊戲跌坐在地，連鞋子都噴飛。（圖／民視提供）

66歲胡瓜主持的《綜藝大集合》最新一集到桃園慈護宮出外景，與當地民眾玩起遊戲「追趕跑跳碰」，董志成出師不利，胡瓜親自上場，怎料下秒重心不穩重摔在地，四腳朝天連鞋子都噴飛，無奈之下只好大喊：「換代打！」再度換回董至成上場，沒想到董至成也沒撐多久，又再度高喊：「換代打！」胡瓜只好硬著頭皮再戰，全場笑翻。胡瓜率領《綜藝大集合》一行人到桃園慈護宮，玩起遊戲「追趕跑跳碰」，2男3女一組，兩組進行比賽，團隊挑戰必須由起點大黑至終點大紅碗，途中有障礙物，5位挑戰者都需要到達終點大紅碗上，如挑戰者在過程中身體碰到地板，該挑戰者就必須回到起點從頭出發，團隊成員全員到達終點秒數停，秒數短者獲勝。金淵珍、藍辰語、夏宇禾、李竸和董至成齊挑戰，董至成雙腳發抖、連連失敗，只好祭出「代打」戰術，讓胡瓜親自上場，胡瓜上場後雖然一開始穩住陣腳，但為了起身甚至壓著李竸的頭才成功站穩，場面相當爆笑，原以為胡瓜能順利過關，沒想到下一秒卻重心不穩重摔在地，連鞋子都飛了出去，讓全場笑翻。胡瓜跌個四腳朝天，無奈之下只好大喊：「換代打！」再度換回董至成上場，沒想到董至成也沒撐多久，又再度高喊：「換代打！」2人來回替換不斷，最後胡瓜再次上場，終於成功突破障礙，只差臨門一腳就能完成挑戰，藝人們緊張守候準備助攻，豈料胡瓜竟笑到沒力，跳躍失誤雙腳直接落地，再度功虧一簣。本次賽制更加入趣味橋段，每位參賽者擲筊前都必須先熱舞一段，為了帶動現場，胡瓜率先親自示範，大方扭動熱舞，瞬間點燃全場氣氛，籃籃接力登場，歡呼聲連連，其他藝人也紛紛卯足全力舞動，與藝人同組的媽媽們更是跳得開心又投入，錄影現場嗨到不行，最後由媽媽組成功抱走獎金，足見胡瓜相當大方。