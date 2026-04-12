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中華職棒中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨（11）日面對樂天桃猿主投8局1分，雖然最終沒奪勝，卻是他傷癒復出後，投球內容最出色的一役，總教練平野惠一今（12）日受訪時指出，勝騎士表現越來越好，除了首局掉分外，都非常出色；此外，勝騎士前役使用Pitchcom主導配球，成為熱門話題，平野對此不多談，僅表示投捕本來就是互相合作，「現代棒球很多時候是投手在主導。如果投手水準很高，他想主導也沒問題。」勝騎士前役對桃猿主投8局僅失1分，但未獲得打線支援，最終兄弟在9局下遭到再見安打，吞下6連敗。談到勝騎士前役的投球，平野直言表現越來越好，「除了首局失掉1分之外，其他簡直是完美。包括第4局的雙殺，還有第7局面對前段打線的投球，都非常出色。」值得一提的是，勝騎士昨日使用Pitchcom主導配球，平野表示，投捕本來就是互相合作，「現代棒球很多時候是投手在主導。如果投手水準很高，他想主導也沒問題。」平野直言，球隊有情蒐資料、投捕教練，「大家都是根據數據和打者反應來決定配球。」平野指出，高宇杰很多時候的配球都很好，但也有看過高宇杰要求投某種球，但投手搖頭，最後被敲安的情況。平野不特別針對投手自行配球而放大捕手的議題去回應，「贏球的時候大家就不會討論這些了。」至於投手主導配球是否會加入投捕之間的溝通，平野認為選手本身的感受會比較準，「現在有投球秒數限制，還有很多資訊，投手壓力也很大。作為職棒球員，盡力運用資源為球隊貢獻是基本的。」平野直言，棒球不是一個人的運動，「投手雖然最重要，但不可能一個人完成比賽，不可能27個出局數全是三振。」