我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文結束六天五夜的中國「和平之旅」，行程走訪上海、南京及北京，並在10日完成備受矚目的「鄭習會」後，於今（12）日下午搭乘中國國際航空CA-189航班順利回到桃園機場，副主席季麟連、立法院黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥等多位立委以及花蓮縣長徐榛蔚、台中市議長張清照、屏東縣長參選人蘇清泉、台中市黨部主委蘇柏興等人到場熱情迎接，中共日前宣布10項惠台措施，鄭麗文落地後，對此發表相關談話。鄭麗文下機受訪時表示，對於來自各界的支持與鼓勵，她要表達最誠摯的感謝，這次出訪是極為成功的和平開端，強調這僅是「成功的第一步」，未來仍有99步的路要走，她對國台辦近期宣布的10項惠台政策表達感謝，透露已第一時間要求副主席籌組專門工作小組，針對政策內容建立與對岸的窗口，確保各項措施能確實執行。談到政策效益，鄭麗文指出這些利多將直接涵蓋台灣青年、農漁業、觀光及微型產業等多個領域，國民黨的目標是希望能透過具體管道，讓民眾感受到兩岸和平發展帶來的紅利，並藉此改善人民生活、助其實現夢想。最後，她承諾黨內同仁將全力投入後續工作，帶領社會走向更美好的和平願景，強調國民黨推動兩岸交流的最大願望，就是改善人民生活，讓大家都能勇敢追逐夢想、實現夢想。