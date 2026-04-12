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運價連3紅！最新一期SCFI指數10日出爐，本週上漲35.81點、至1890.77點，漲幅1.93%，其中以美西線漲幅達8.18%最大。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1547美元，較前期下跌103美元，跌幅6.24%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2764美元，較前期下跌94美元，跌幅3.5%；美西線每FEU（40呎櫃）為2552美元，較前期上漲193美元、漲幅8.18%；美東線每FEU（40呎櫃）為3518美元，較前期上漲164美元，漲幅4.88%。值得注意的是，波斯灣線每箱運價4167美元，上漲190美元，漲幅4.78%，首度站上4000元關卡，這也是自2009年10月SCFI編制以來，波斯灣航線運價首次站上4000美元。過去高點為2021年9月疫情期間供應鏈瓶頸所創下的3960美元。從今年2月第二週約980美元起算，中東航線已連續七週大幅上漲。市場普遍認為，2月28日戰爭爆發後，荷姆茲海峽一度遭封鎖，航運風險迅速反映在運價之中，是推升價格的關鍵因素。針對當前運價，業者認為，目前中東衝突仍持續，導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。承攬業者指出，目前燃油成本飆漲，航商多吃不消，不過各地主管機關對燃油附加費收取限制各有不同，航商現在多以不分品目運費（FAK）方式來收取相關增加的費用，後續發展上，下週預期歐洲、北美運價都會呈現走漲趨勢。