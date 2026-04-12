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味全龍今（12）日在亞太棒球主球場對決統一獅，投手由鋼龍、郭俊麟先發對決，另外，兩隊今天在第二局都有全壘打好表現，味全李凱威隔670天開轟、統一張翔打出生涯首轟，且這兩支都是兩分砲。不過，味全龍在六局上靠著劉俊緯擊出中外野平飛球，收下勝利打點，終場以4：2擊敗統一獅，郭俊麟無緣創造連兩場勝投紀錄。統一獅今天派出本季出賽1場就拿下勝投、五局無失分的郭俊麟，味全龍則派出鋼龍掛帥登板。二局上，郭俊麟解決一人後，投出四壞保送送李展毅上一壘，後續面對今天重回熟悉二壘防區的李凱威，李鎖定第三顆球，打出右半邊2分全壘打，幫助味全2：0先馳得點。二局下，統一獅面對2分壓力、兩出局危機，陳聖平延續好手感，打出左外野安打上一壘，緊接張翔上場，馬上接一顆左外野方向全壘打，比數2：2，雙方僵持。不過兩隊在三、四、五局都沒有比數進帳，味全龍直到六局上，劉俊緯擊出中外野平飛球，一壘安打 ，帶有1分打點， 二壘跑者張政禹回本壘得分，比數3：2，味全一分領先。六局下，統一獅蔣少宏蹲捕時「中彈」，球打到腿部，疼痛持續許久。後鋼龍投出本場地一顆一四壞保送，送蘇智傑上一壘。潘傑楷上場，球擊到一壘方向，鋼龍補位抓下出局數，統一獅雖提輔助判決但失敗，留下殘壘。九局上，擔任第5棒中心打線的朱育賢，敲出內野滾地球，為投手方向安打，帶1分打點。 二壘跑者劉俊緯回本壘得分，再為味全追分，比數4：2。九局下，統一獅林子豪與林凱威纏鬥多球，最終擊出擊出三壘方向內野安打，朱迦恩後續再添一支一壘安打，形成一二壘有人。兩人出局後，陳聖平上場打出一顆內野滾地球遭刺殺，留下殘壘。終場味全龍繳出6安、統一獅5安，雖只差一安但最終由4：2擊退統一獅。郭俊麟今天主投8局、用球101球，失3分，無緣拿下本賽季第二場勝投，郭俊麟最後雖笑著下場，但「餅總」林岳平突然走到郭面前擺出「哭哭」表情，張翔原本要經過兩人面前，但看到餅總哭哭後愣則在一旁，場面非常逗趣。