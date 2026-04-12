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新加坡副總理兼貿工部長顏金勇（Gan Kim Yong）啟程赴美，展開為期5天的訪問行程，預定17日返回，適逢新加坡與美國正式建立外交關係60周年。此行被視為兩國在地緣政治動盪背景下，進一步鞏固雙邊經貿與戰略合作的重要安排。新加坡官方透露，顏金勇此行將就雙邊貿易、供應鏈韌性及中東衝突對兩國的影響等議題展開磋商。當前荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻問題持續衝擊全球能源供應，新加坡作為主要轉口港口，對此高度緊張。顏金勇近期在應對能源危機上角色吃重。他4月7日在國會發表部長聲明時指出，美國與伊朗的衝突已進入第六週，戰事範圍持續擴大，預計未來數季新加坡的經濟成長都會受到拖累。官方已上調今年通膨預測，電費第二季漲幅2.1%，更大的漲幅預料將在下一季全面反映。在此背景下，顏金勇訪美除了延續星美60年邦誼，外界更關注他能否在能源安全及貿易議題上為新加坡爭取到更多籌碼，特別是在各國紛紛重整供應鏈的當下，新加坡的轉口與金融樞紐地位能否繼續鞏固，是這趟行程的核心看點。