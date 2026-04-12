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▲女網友（中）在散場後詢問陳華（左）是否可以一起合照，陳華親切應允。（圖／網友kook5210授權提供）

▲▼陳華為台灣樂壇新生代創作才女，代表作〈想和你看五月的晚霞〉在YouTube創下數千萬次的驚人點閱。（圖／鮪魚肚影音、杰思國際娛樂提供）

香港鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）9日起一連4天在台北大巨蛋舉行《G.E.M. 鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，日前有粉絲分享，看演唱會時，隔壁的女生一直在唱歌，且歌聲非常好聽，一看才知道是「校唱女王」、「霸榜串流小天后」陳華，讓她相當驚喜。一名女網友10日在Threads發文，透露去觀賞鄧紫棋演唱會的時候，發現隔壁的女生唱歌很好聽，結果一看居然是歌手陳華，散場後，原PO詢問陳華可不可以一起拍照，陳華問女網友「妳怎麼知道我是陳華」，女網友回答：「有眼睛的人都看得出來吧？而且我有戴眼鏡！」原PO還表示，陳華本人好美、好親切，貼文引發大批網友熱議，「可以跟陳華一起看鄧紫棋也太爽」、「一張票聽兩個歌手，真好」、「妳上輩子肯定拯救世界」、「覺得有點太羨慕，看演唱會坐那麼近還可以和陳華合照...我哭哭」、「為什麼一樣是鄧紫棋演唱會妳是兩個明星唱給妳聽！」陳華本人也留言：「我在旁邊一定唱得很大聲，很吵，辛苦妳了！」28歲陳華為台灣樂壇新生代創作才女，曾經雙人組合「我們OURS」的她，以個人名義發展後，以極具辨識度的清冷、空靈嗓音迅速竄紅，代表作〈想和你看五月的晚霞〉不僅在YouTube創下數千萬次的驚人點閱，更橫掃各大音樂串流平台年度榜單。另外，因為陳華的作品在青少年受眾間擁有極高傳唱度，加上頻繁受邀於各大院校演出，業界與粉絲也封她為當前華語樂壇的新一代「校園演唱霸主」。