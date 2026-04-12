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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季9戰吞下8敗，今（12）日持續作客樂天桃猿，打線終於在開季第10戰甦醒，全隊敲出19安，其中陳俊秀、江坤宇、宋晟睿開轟，終場就以14：4輕取桃猿，終止近期的6連敗，開季10戰拿下2勝8敗，為隊史最差紀錄。兄弟洋投黎克（Nick Nelson）後援4局失1分，拿下生涯首個中繼點。此役兄弟推出左投魏碩成交手桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler），兄弟開局就先發制人，開路先鋒岳政華一上場就靠著觸身球上壘，隨後藉由犧牲短打上到二壘，黃韋盛補上安打，兄弟攻佔一、三壘，陳俊秀把握得點圈機會，敲出中外野3分砲，替兄弟取得3：0領先，這是兄弟開季以來首次在第1局就得分。不過桃猿的反攻來的非常快，成晉一出局後獲得保送，並藉由推進與暴投上到三壘，林泓育敲出適時安打，桃猿追回1分，以1：3落後，隨後林智平、李勛傑保送上壘，但張閔勛未能在滿壘時建功，留下殘壘。2局下桃猿再度吹起反攻號角，馬傑森、何品室融敲安，林承飛擺出短棒，捕手陳統恩選擇抓三壘未果，桃猿無人出局攻佔滿壘，成晉敲安、林泓育高飛犧牲打，桃猿扳平比分，雙方3：3平手。兄弟3局上攻勢再起，江坤宇敲出陽春砲，隨後陳俊秀、曾頌恩敲安，兄弟在兩出局後攻佔一、二壘，岳東華補上二壘安打，宋晟睿也開轟，2分砲助兄弟擴大分差，取得8：3領先。5局下李勛傑從兄弟洋投黎克手中敲出陽春砲，替桃猿追回1分，以4：8落後。7局上兄弟添加保險分，黃韋盛敲出二壘安打，陳俊秀接力敲安，送回黃韋盛，陳俊秀在藉由曾頌恩的安打與岳東華高飛犧牲打攻下此役兄弟第10分，以10：4領先。8局上兄弟在兩出局後攻佔一、二壘，隨後王政順、王威晨、曾頌恩、岳東華連續敲安，兄弟再添4分，以14：4大幅領先桃猿。9局下陳琥登板「關門」，演出變相3上3下，終場兄弟就以14：4輕取桃猿，終止近期的6連敗，開季10戰拿下2勝8敗，為隊史最差紀錄。