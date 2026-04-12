不過，網路一面倒砲轟，「不是岐視問題，是非法移工都處理不好，為何還要再引進印度移工，嫌社會治安還不夠亂嗎」、「先把台灣所有外勞管理好再來說，管也管不好，抓也抓不到」、「這不是歧視，是該民族給外界帶來的印象！」