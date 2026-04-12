勞動部長洪申翰9日在立法院備詢時證實，今年有可能引進首批印度移工，消息一出引發國人對印度移工來台後治安疑慮。對此，「公共政策網路參與平台」至今（12）日才3天已經突破３萬人附議要求立即中止，政府與綠營則質疑反對印度移工是認知作戰。對此，民眾黨表示，10萬失聯移工沒法處理，中央卻還在談進一步開放印度移工，這才是讓人真正不安的地方。
民眾黨表示，先看數字。2023年全台合法移工約66.4萬人，現在已經增加到77萬人；但同一時間，失聯移工也從8.6萬人增加到9.5萬人，總數來到86.5萬人。更關鍵的是，失聯移工的比例幾乎是固定存在、持續累積，照這樣的趨勢，很快就會突破10萬大關。如果政府只是持續開放更多移工，卻沒有同步提升管理與服務量能，那只是把亂象留在地方，把壓力丟給第一線，最後承擔風險的，還是地方政府與一般民眾。
民眾黨指出，更現實的是，移工相關案件登上社會新聞，早就已經變成常態，甚至有的移工，已經是直接投身 #詐騙，成為犯罪鏈中的一環。當制度讓非法狀態變成一種「可運作的選項」，風險就不只停在個人，而是開始外溢成為整體治安問題。監察院過去就已經點出問題：失聯移工長期存在非法工作反而收入更高的扭曲現象，加上語言隔閡、仲介管理不善、不肖業者從中牟利，整個制度漏洞百出。這些問題講了這麼多年，卻始終沒有被真正解決。
民眾黨表示，換句話說，現在的狀況是既有的77萬名合法移工都還沒管理好，將近10萬名失聯移工的黑數持續擴大，地方已經疲於奔命，中央卻還在談「進一步開放」。這才是讓人真正不安的地方。不是反對移工，也不是針對任何國家。台灣的產業確實需要人力，移工對經濟也有貢獻。但前提是制度要能負責任地運作，而不是一邊擴張，一邊失控。如果連既有問題都無法解決，連最基本的管理能力都無法建立，那再多的開放，都只是把風險放大而已。
民眾黨指出，真正該做的，是先把制度補起來：強化仲介管理、改善移工工作與生活條件、建立有效的追蹤與輔導機制、補足警政與專勤人力，讓合法的人安心工作、違法的行為有能力處理。否則，今天討論的就不只是印度移工，而是整個移工政策，早就已經開始失控。
綠委籲解決缺工不要國籍歧視 網轟：非法移工都處理不好
民進黨立委林月琴今日表示，印度移工議題要講清楚，別讓謠言走在政策前面，也不要把問題變成對特定國籍的歧視。台印勞務合作不是突發奇想。這份 MOU 在 2024 年簽署後，已送進立法院由委員會聯席審查。
林月琴表示，現在真正要問的，不是用標籤看待印度移工，而是制度有沒有準備好，評估有沒有做好。面對缺工，政府可以審慎評估新來源國；但勞動部和行政部門更要把招募機制、生活支持和申訴保障講清楚，正面回應民眾擔憂。
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民眾黨指出，更現實的是，移工相關案件登上社會新聞，早就已經變成常態，甚至有的移工，已經是直接投身 #詐騙，成為犯罪鏈中的一環。當制度讓非法狀態變成一種「可運作的選項」，風險就不只停在個人，而是開始外溢成為整體治安問題。監察院過去就已經點出問題：失聯移工長期存在非法工作反而收入更高的扭曲現象，加上語言隔閡、仲介管理不善、不肖業者從中牟利，整個制度漏洞百出。這些問題講了這麼多年，卻始終沒有被真正解決。
民眾黨表示，換句話說，現在的狀況是既有的77萬名合法移工都還沒管理好，將近10萬名失聯移工的黑數持續擴大，地方已經疲於奔命，中央卻還在談「進一步開放」。這才是讓人真正不安的地方。不是反對移工，也不是針對任何國家。台灣的產業確實需要人力，移工對經濟也有貢獻。但前提是制度要能負責任地運作，而不是一邊擴張，一邊失控。如果連既有問題都無法解決，連最基本的管理能力都無法建立，那再多的開放，都只是把風險放大而已。
民眾黨指出，真正該做的，是先把制度補起來：強化仲介管理、改善移工工作與生活條件、建立有效的追蹤與輔導機制、補足警政與專勤人力，讓合法的人安心工作、違法的行為有能力處理。否則，今天討論的就不只是印度移工，而是整個移工政策，早就已經開始失控。
綠委籲解決缺工不要國籍歧視 網轟：非法移工都處理不好
民進黨立委林月琴今日表示，印度移工議題要講清楚，別讓謠言走在政策前面，也不要把問題變成對特定國籍的歧視。台印勞務合作不是突發奇想。這份 MOU 在 2024 年簽署後，已送進立法院由委員會聯席審查。
林月琴表示，現在真正要問的，不是用標籤看待印度移工，而是制度有沒有準備好，評估有沒有做好。面對缺工，政府可以審慎評估新來源國；但勞動部和行政部門更要把招募機制、生活支持和申訴保障講清楚，正面回應民眾擔憂。
不過，網路一面倒砲轟，「不是岐視問題，是非法移工都處理不好，為何還要再引進印度移工，嫌社會治安還不夠亂嗎」、「先把台灣所有外勞管理好再來說，管也管不好，抓也抓不到」、「這不是歧視，是該民族給外界帶來的印象！」