嘉義市近期一間手搖飲料店爆發爭議，有民眾檢舉店家雇用童工，引發眾多網友撻伐，甚至還有民眾留下1星負評。但經過嘉義市議員顏翎熹（Molly 翎熹）了解後，沒想到真相大逆轉，業者其實是一名單親母親，2名女兒為了分擔媽媽辛勞，偶爾會到店裡幫忙，吸引一票網友聲援「放假回去支持一下」。稍早業者也發長文聲明，表示感謝支持的民眾，也對給予負評的人喊話「如果你們是因為誤解而憤怒，希望看完新聞報導後能給我們一點理解」。
嘉義手搖飲店遭檢舉雇用童工！真相大逆轉惹鼻酸
近日嘉義市區一間24小時的飲料店被民眾爆料，直指店家疑似雇用兩名女童工顧店，事件在網路上發酵，導致店家因此被出征，甚至還有網友在Google地圖上留下1星負評，「請停止使用童工！前面有好多留言都有提到很晚的時候是小孩顧店，這是不合法的！不合法！！！」亦有民眾向嘉義市議員顏翎熹陳情，希望能夠協助釐清事件。
不過顏翎熹介入了解後，發現是業者其實是名單親媽媽，家中經濟狀況不佳，還有2名孩童需要扶養，因此選擇開24小時飲料店貼補家用，家中2位偶爾在晚上也會到店裡協助顧店，分攤媽媽辛勞。
據了解，該個案社會局早有在接觸了解，儘管飲料店是24小時營業，但2名女童都有正常到校上課，且鮮少有遲到情況，後續社會局將持續與學校老師關心小朋友的狀況。
民眾得知真相後，網路風向也跟得大反轉，網友們紛紛留言聲援「請強大網友私訊店名給我，我私下去支持」、「這種狀況反而是要去支持買爆它、怎麼會是去檢舉誣衊人家呢？」、「飲料店生意準備爆了」。
慘被灌1星負評！店家長文發聲：只想給女兒穩定生活
針對被質疑童工問題，業者稍早發布長文聲明，無奈表示身為一個單親媽媽，只想努力給女兒穩定的生活，「店面和住家在一起，女兒們因為心疼我辛苦，主動陪我、幫忙，卻被誤解成『剝削』甚至是『虐待』。」坦言過去已有人多次前來鬧事，讓家人受到極大驚嚇。
面對網友惡評，業者表示「我不怕工作辛苦，但我最心疼的是，懂事的女兒為什麼要因為這份貼心，再次承受這些莫須有的傷害？」文末也很感謝前來支持他們的民眾，亦對給予負評的網友喊話「如果你們是因為誤解而憤怒，希望看完新聞報導後能給我們一點理解；如果你們是惡意攻擊，為了保護已經受過傷的孩子，我這次會選擇勇敢站出來，不再退讓。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日嘉義市區一間24小時的飲料店被民眾爆料，直指店家疑似雇用兩名女童工顧店，事件在網路上發酵，導致店家因此被出征，甚至還有網友在Google地圖上留下1星負評，「請停止使用童工！前面有好多留言都有提到很晚的時候是小孩顧店，這是不合法的！不合法！！！」亦有民眾向嘉義市議員顏翎熹陳情，希望能夠協助釐清事件。
據了解，該個案社會局早有在接觸了解，儘管飲料店是24小時營業，但2名女童都有正常到校上課，且鮮少有遲到情況，後續社會局將持續與學校老師關心小朋友的狀況。
民眾得知真相後，網路風向也跟得大反轉，網友們紛紛留言聲援「請強大網友私訊店名給我，我私下去支持」、「這種狀況反而是要去支持買爆它、怎麼會是去檢舉誣衊人家呢？」、「飲料店生意準備爆了」。
針對被質疑童工問題，業者稍早發布長文聲明，無奈表示身為一個單親媽媽，只想努力給女兒穩定的生活，「店面和住家在一起，女兒們因為心疼我辛苦，主動陪我、幫忙，卻被誤解成『剝削』甚至是『虐待』。」坦言過去已有人多次前來鬧事，讓家人受到極大驚嚇。
面對網友惡評，業者表示「我不怕工作辛苦，但我最心疼的是，懂事的女兒為什麼要因為這份貼心，再次承受這些莫須有的傷害？」文末也很感謝前來支持他們的民眾，亦對給予負評的網友喊話「如果你們是因為誤解而憤怒，希望看完新聞報導後能給我們一點理解；如果你們是惡意攻擊，為了保護已經受過傷的孩子，我這次會選擇勇敢站出來，不再退讓。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110