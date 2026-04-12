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嘉義手搖飲店遭檢舉雇用童工！真相大逆轉惹鼻酸

▲嘉義市區一間手搖飲料店被檢舉雇用童工，引發網友灌爆1星負評，但背後真相竟大反轉。（圖／Google地圖）

發現是業者其實是名單親媽媽，家中經濟狀況不佳，還有2名孩童需要扶養，因此選擇開24小時飲料店貼補家用，家中2位偶爾在晚上也會到店裡協助顧店，分攤媽媽辛勞。

▲顏翎熹介入了解後，發現是業者其實是名單親媽媽，家中經濟狀況不佳，還有2名孩童需要扶養，因此選擇開24小時飲料店貼補家用。（圖／顏翎熹臉書）

慘被灌1星負評！店家長文發聲：只想給女兒穩定生活

▲面對被大量1星負評檢舉一事，店家也發出長文回應。（圖／翻攝當事店家臉書）

嘉義市近期一間手搖飲料店爆發爭議，有民眾檢舉店家雇用童工，引發眾多網友撻伐，甚至還有民眾留下1星負評。稍早業者也發長文聲明，表示感謝支持的民眾，也對給予負評的人喊話「如果你們是因為誤解而憤怒，希望看完新聞報導後能給我們一點理解」。近日嘉義市區一間24小時的飲料店被民眾爆料，直指店家疑似雇用兩名女童工顧店，事件在網路上發酵，亦有民眾向嘉義市議員顏翎熹陳情，希望能夠協助釐清事件。不過顏翎熹介入了解後，據了解，該個案社會局早有在接觸了解，儘管飲料店是24小時營業，但2名女童都有正常到校上課，且鮮少有遲到情況，後續社會局將持續與學校老師關心小朋友的狀況。民眾得知真相後，網路風向也跟得大反轉，網友們紛紛留言聲援「請強大網友私訊店名給我，我私下去支持」、「這種狀況反而是要去支持買爆它、怎麼會是去檢舉誣衊人家呢？」、「飲料店生意準備爆了」。針對被質疑童工問題，業者稍早發布長文聲明，無奈表示​身為一個單親媽媽，只想努力給女兒穩定的生活，「店面和住家在一起，女兒們因為心疼我辛苦，主動陪我、幫忙，卻被誤解成『剝削』甚至是『虐待』。」坦言過去已有人多次前來鬧事，讓家人受到極大驚嚇。面對網友惡評，業者表示「​我不怕工作辛苦，但我最心疼的是，懂事的女兒為什麼要因為這份貼心，再次承受這些莫須有的傷害？」