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中華職棒台鋼雄鷹今（12）日持續在大本營澄清湖迎戰富邦悍將，雄鷹連續2天火力全開，此役團隊又敲出17安、攻下12分，開路先鋒陳文杰單場4安表現最佳，吳念庭、顏郁軒也有3安「猛打賞」的表現，先發投手黃子鵬雖然5.2局失5分，但獲得打線奧援，奪下本季首勝，終場雄鷹就以12：5輕取悍將，拿下2連勝，悍將則是吞下2連敗。雄鷹此役推出「老虎」黃子鵬交手悍將威戈神（Aaron Wilkerson），首局雄鷹就先發制人，開路先鋒陳文杰敲安，一出局後吳念庭、魔鷹連續敲出二壘安打，雄鷹先馳得點，取得2：0領先。悍將在2局上展開反攻，范國宸敲出陽春砲，本季第4轟出爐，悍將以1：2落後。雄鷹馬上在2局下還以顏色，顏郁軒敲安後透過推進上到二壘，陳文杰兩出局後敲出安打，雄鷹攻下第3分，隨後曾子祐選到保送，吳念庭敲出清壘三壘安打，雄鷹擴大領先成5：1。悍將在4局上再度吹起反攻號角，邦力多敲二壘安打，張育成補上適時安打，悍將追回1分，一出局後張洺瑀擊出二壘安打，王念好敲出帶有打點的滾地球，孔念恩三壘安打，悍將再進帳2分，以4：5落後。5局下雄鷹攻勢再起，王柏融、顏郁軒、劉時豪、陳文杰敲出串連安打，雄鷹攻下3分，將比分擴大至8：4。6局上悍將靠著葉子霆的高飛犧牲打追回1分。7局下雄鷹添加保險分，劉時豪保送上壘後，靠著短打上到二壘，陳文杰、曾子祐、吳念庭、魔鷹連敲4安，雄鷹再拿4分，以12：5大幅領先悍將，且連續2天「開魯閣」。黃子鵬此役狀況不盡理想，主投5.2局失5分，但打線力挺，讓他奪下本季首勝，牛棚投手施子謙、陳柏清都無失分，9局上林詩翔登板關門，雖然被敲出1安，但仍順利抓到最後3個出局數，終場雄鷹就以12：5輕取悍將，拿下2連勝，悍將則是吞下2連敗。