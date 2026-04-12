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國民黨主席鄭麗文10日與中共中央總書記習近平見面，鄭麗文稱呼習近平為「尊敬的習總書記」，並公開表達「衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記」，被外界解讀為有意更上一層樓，引起外界討論。臉書粉絲專頁「百柯全書」翻出前國民黨主席吳敦義8年前接受《NOWNEWS今日新聞-龍談大小事》的專訪，直呼「我要為過去罵你白賊義道歉」。吳敦義在八年前接受專訪的片段中直言「談統一是不切實際的」，並拋出兩岸論述名言：「統人沒能力，被統不願意」。吳敦義當時就說「你在中華民國的境內，你假如想被統，你今天就可以實現啊！你就到福州去住，你就回上海去住，你就被統了，你何必拖累兩千三百多萬人？所以統在現階段是不可能的。」吳敦義還強調現狀不容改變「因為現階段統人既然沒有能力，被統也不願意，所以統當然不能立刻去作實現的準備。」訪問片段被挖出，意外引發大批網友倒戈支持，留言感慨「腦袋真清楚，要統自己去，何必拖累其他人」、「沒想到白賊會有變成正派的一天」，並直呼吳敦義論述「含金量仍在上升」。「鄭習會」後兩岸局勢如何變化，外界都在觀察，不過，吳敦義這段「不拖累兩千三百萬人」的過往論述，反而在網路上先掀起一波討論。