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台積電將於4月16日召開法說會，週五公布的3月與首季營收再創新高，外資也開始紛紛上調目標價，不少外資認為台積電上看2400元、美系外資喊出3030元最高，至於國內機構最新報告目標價則為2400元。台積電法說會登場前，內外資報告全數出籠，縱觀現在美系外資目標價落在2288元、2400元、2750元、2800元以及最高價3030元，國內機構目標價則為2400元。美系外資最新研究報告指出，受惠於 AI 運算需求急遽成長以及先進製程產能極度吃緊，台積電2026-2027年的營收將呈現強勁成長，未來的資本支出規模更將出現大幅上修。因此，重申對台積電的「優於大盤」投資評等。目前有美系外資目標價喊至「3字頭」，主要是因為台積電強力擴張先進製程產能，資本支出及營收上修，且毛利率提升。據外資估算，台積電單季營收從去年首季低點起算，很可能一直成長到2027年底，足足三年時間內根本看不到淡季，呈現「季季旺」。國內法人機構認為，首季雖然手機進入淡季，但持續受惠於AI GPU及ASIC需求強勁，加上先進製程漲價5-10%，又是一個營收及獲利創新高的季度，預期此次法說台積電將維持全年美元營收年增30%、資本支出520-560億美元的看法，建廠進度及新製程推出時程也將維持不變。國內法人機構表示，第二季起AI GPU 及ASIC 將開始為今年下半年新品積極備貨，且新款AI晶片將轉至N3投片，預估第二季營收季增7.8%，整體而言，憑藉領先技術、卓越製造執行力及前後段高度整合能力，台積電在先進製程領域仍具穩固領導地位，且未來2-3年皆可維持其主導優勢，給予目標價2400元。台積電10日公布3月合併營收約為4151.91億元，月增30.7%，年增45.2%。而累計第一季營收超過1.13兆元，一次寫下史上最強3月，史上最強單月，以及史上最強第一季三項紀錄。根據統計，3月單月營收再創新高，也是歷年來營收第一，台積電單月營收第二高紀錄出現在今年1月，營收金額達4012.55 億元，主因受惠於AI訂單全面湧入，帶動三奈米與五奈米等先進製程稼動率攀升至頂峰。