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▲今日場邊眾星雲集，多位前隊友也分享了他們眼中的林志傑。（圖／記者林柏年攝）

▲林志傑賽後也拿著手機在全場破萬名高舉藍色手燈與隊友自拍，留下最令人印象深刻的畫面。（圖／記者林柏年攝）

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽，今（12）日在台北小巨蛋迎來熱血沸騰的終章。富邦勇士終場以91：89驚險守下勝利，在13500名球迷見證下完成2連勝。賽後，總教練許晉哲在記者會上透露最後一擊戰術部屬，給予林志傑極大尊重，他直言在最後關頭的戰術安排只有一個選項，那就是將球交給這位精神領袖。此役戰況膠著，洋基工程展現強烈求勝欲，並未因是林志傑引退賽而有所「放水」。比賽末節洋基一度反超，林志傑隨即以三分彈回擊。進入讀秒階段，比分一度拉鋸到僅剩1分差，富邦最後靠著周桂羽關鍵的球權爭奪與洋基的違反運動精神犯規，驚險帶走勝利。周桂羽今日繳出準大三元的全面數據，許總盛讚：「他救了志傑的引退賽！」周桂羽也感性表示：「對傑哥致敬最好的方式，就是在球場上打出最佳表現。」賽後記者會上，談到比賽最後關頭的球權分配，許晉哲總教練展現了對林志傑絕對的信任。他透露，當時戰術設定非常明確，「最後三秒不給他（林志傑）要給誰？我甚至把小洋將晾到底角，叫他不要拿球。」許總解釋，雖然從純粹追求勝率的角度看，或許應交給洋將，但在這個屬於「野獸」的時刻，他選擇完全信任這位共事多年的老戰友。他也提到，林志傑今日是「背靠背」出賽，體能負荷極大，「他一到休息室就是躺在床上，但他堅持一定要打，這是對球隊與球迷的承諾。」今日場邊眾星雲集，多位前隊友也分享了他們眼中的林志傑。前隊友林孟學形容傑哥有一種讓人「不敢隨便說話」的強大氣場；蔡文誠則揭露了林志傑不為人知的辛苦，「他不會到處說自己去自主訓練，他就是默默付出的人。」原住民隊友廷恩也分享，傑哥時常以此勉勵他：「我們原住民不能被打倒，不只這樣。」這些私下點滴，勾勒出林志傑作為領袖的厚度。許晉哲感嘆，富邦球團為了這場引退賽投入巨大心力，場館佈置與軟硬體規格皆是台灣數一數二，是對林志傑生涯最好的致敬。林志傑賽後也拿著手機在全場破萬名高舉藍色手燈與隊友自拍，留下最令人印象深刻的畫面。「我的學生時代都結束了，志傑的籃球生涯還未結束。」球迷的這句話道盡了不捨。林志傑雖即將卸下球員身分，但他帶動全場情緒的魅力與「球給志傑」的精神，將永遠刻在台灣籃球的歷史中。