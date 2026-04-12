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▲QunQun 11日在熊本舉行特典會活動，但當天沒有任何一名粉絲到場參與，現場非常冷清。（圖／qunqun X）

日本偶像女團QunQun出道約15年，經常在地方活動、祭典等場合演出，近日5位成員舉辦與粉絲面對面互動的「特典會」，沒想到，現場居然空無一人，官方發布女孩們低頭、表情木然的側拍照，引發網路熱議。QunQun昨天在熊本舉行特典會活動，但當天沒有任何一名粉絲到場參與，官方上傳的照片中，只見5位女孩穿著打歌服，站立在長桌前，有人雙手交疊、彎腰低頭，有人眼神空洞望著前方，配文寫下：「特典會...0人...」令人不勝唏噓的是，在官方X中有約6000名粉絲的QunQun，這則貼文吸引超過125萬瀏覽次數，網友表示：「這場面也太令人感傷和尷尬了...」不過QunQun並沒有因此取消此系列活動，官方預告將繼續在熊本舉辦第二場活動，QunQun也發文表示：「希望不會再一個人都沒有了！」QunQun是一支以福岡縣福岡市為活動中心的「地方系女子偶像團體」，於2011年1月9日成團，隸屬福岡地方經紀公司「Elegant Promotion（エレガントプロモーション）」，音樂風格以輕快J‑POP、青春偶像曲為主，特色是現場演唱、近距離互動與觀眾一起喊口號、跳應援，為九州代表性在地偶像之一。