我是廣告 請繼續往下閱讀

托盤「長一堆白色蛆蟲」噁爆！顧客崩潰乾嘔：太恐怖

托盤長蛆被罵翻！永和世界豆漿大王發聲認錯

▲世界豆漿大王發布聲明致歉，表示事件發生當下，馬上向顧客致歉並完成全額退款處理，在此對於造成顧客不安與不佳的用餐體驗深感抱歉。（圖／世界豆漿大王－永和豆漿永和原創店臉書）

世界豆漿大王爆食安問題！新北市衛生局出手要查了

▲永和世界豆漿大王爆出食安問題，新北市衛生局將派員稽查。（圖／世界豆漿大王－永和豆漿永和原創店）

新北永和知名「世界豆漿大王」日前爆出食安問題，此外，新北市衛生局派員到場稽查，已要求業者加強環境衛生與清潔，強調若未在期限內改善，可依《食安法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。昨日有網友在Threads爆料，表示前往位於新北永和的世界豆漿大王享用宵夜，沒想到送上來的餐盤上，竟發現多隻白色蛆蟲，餐盤下也有食物殘渣，讓顧客當場崩潰，憤怒表示「已乾嘔一天！恐怖心理的陰影揮之不去！」事件曝光後，瞬間在網路引起爆量討論，不少網友看了也嚇壞直呼「好可怕」、「太噁了，請衛生局關心一下」、「這還會動，也太恐怖」；甚至有民眾在店家Google評價給出1顆星負評，留言嘲諷「蛆蛆一點小事不用在意」。對此，世界豆漿大王緊急發布聲明致歉，表示事件發生當下，馬上向顧客致歉並完成全額退款處理，造成顧客不安與不佳的用餐體驗深感抱歉，強調「真心誠摯希望給予我們聯繫的機會，我們一定盡最大的誠意負起店家應有的責任。」世界豆漿大王提到，事件發生第一時間全面檢視與改善措施，包含全面消毒廚房及用餐環境、托盤全部再次清潔與消毒，並且檢視餐具與再次清洗消毒，「未來我們將以更嚴謹的標準，落實每日清潔、消毒與管理流程，確保每一位來店的顧客，都能安心、放心地享用每一份餐點。」再次向顧客表達最深歉意。本次世界豆漿大王爆出食安問題，新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，將派員根據《食品良好衛生規範準則》稽查，針對病媒防治、器具清潔進行查核。新北市衛生局強調，若業者限期未能改善完成，可依《食安法》第8條第1項規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。