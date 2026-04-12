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台灣籃壇史上最受矚目的傳奇球星「野獸」林志傑，今（12）日在台北小巨蛋萬名球迷的淚水與歡呼聲中，即將在本賽季後正式宣告卸下戰袍。在溫馨的引退儀式上，富邦金控董事長蔡明興不僅親自到場致意，更現場宣布一項重磅消息：林志傑未來將正式轉任臺北富邦勇士球團「副領隊」，以全新的身分延續他的籃球使命。富邦金控董事長蔡明興在致詞時感性表示，林志傑在籃壇的地位與影響力，就如同大谷翔平之於棒球界，是帶動台灣籃壇發展的動力活水。蔡董事長更幽默分享，當初聽聞「野獸」名號時，以為本人會長得很壯碩且「有點醜」，見到本人後才發現非常帥氣，才知道外號由來是其強悍不羈的球風。蔡董事長特別強調，林志傑的紀律與職業態度是年輕球員的表率，即便年過40仍保有20歲般的體能。他也現場向志傑喊話：「只要你願意再打，我們隨時準備好合約簽約！」充分展現對這位精神領袖的高度重視與誠意。引退儀式上，大螢幕播放了跨越時空的祝福影片。現役球星林書豪表示：「一代球員都是看著你（志傑）打球長大的，學到非常多，我會永遠記得你的打球風格。」昔日戰友劉錚則感性說道，在廣廈隊及中華隊遇到困難時，林志傑的堅持一直是他的榜樣。包含陳盈駿、胡瓏貿等黃金世代後進，以及恩師閻家驊、鄭志龍、父親林明德等人都透過影像表達不捨與期許。林志傑在聆聽家人與球迷的祝福時，換上西裝、緩步走出球員通道，在動力火車《彩虹》的歌聲下，難掩激動情緒，場面感動人心。隨著引退儀式進入尾聲，球團正式確認林志傑的下一步：他將接任臺北富邦勇士球團副領隊。這意味著他將走入管理層，利用其20餘年在兩岸籃壇征戰的寶貴經驗，協助球隊營運及球員發展。林志傑在場中央感謝所有球迷的守護與支持。雖然球員生涯將在本季結束後畫下句點，但「野獸」並未離開，他將以副領隊的身分，繼續在籃球產業發光發熱。