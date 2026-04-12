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勞動部長洪申翰近期透露，約千名印度移工可望在年底引進台灣，消息一出引發熱議，有民眾憂心印度性侵案頻傳，恐有治安上的疑慮。對此網紅呱吉表示，這是非常不科學的論述，因為找不到任何國家有公布印度移工在其移入國家的犯罪率，甚至在新加坡等印度移工的主要移入國家，研究指出移工犯罪率遠比本地人低。並提及台灣人2024年犯罪率是1.22%，反觀國民黨團有傅崐萁與陳超明觸犯《刑法》被判刑，也就是國民黨的道德標準比平均國民還低，不論用什麼標準來說，「國民黨都是犯罪大黨無誤」。對於民眾憂心印度移工犯罪率高，呱吉表示，這其實是非常非常不科學的論述，因為找不到任何國家有公布印度移工在其移入國家的犯罪率（逮捕率不等於犯罪率，很多移工被逮捕是因為逃逸或其他輕微違規行為）。但是也是有些數據可以佐證這個看法。呱吉說明，新加坡和波灣諸國是印度移工的主要移入國家，根據這幾個地區的研究都指出，不分國籍移工的犯罪率遠比本地人要低，因為多數移工害怕被遣返，所以更趨向於謹慎和保守。呱吉表示，一般講犯罪，不是在說違反交通規則這種，而是觸犯《刑法》並判刑定讞。以這標準來看的話，52名國民黨立委有1人符合此標準（傅崐萁）。犯罪率是1.9%，但民進黨和民眾黨都掛0，所以國民黨還是大勝。如果標準放寬一點，以起訴為標準的話，國民黨有9人17.3%。民進黨3人是5.9%。但是這其中有很多人是因為國會衝突而被起訴，這可能和大家想像的犯罪又有點不一樣。去掉這些國會衝突起訴案件，只算貪瀆類重大案件，國民黨2人（加上陳超明），民進黨和民眾黨又回到0人。最後呱吉表示，台灣國民的2024年犯罪率是1.22%，也就是國民黨的道德標準比平均國民還低，所以不論用什麼標準來說，國民黨都是犯罪大黨無誤。