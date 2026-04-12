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捷克籍山域搜救達人「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）日前因收費尋獲登山者遺體，引發林姓教官質疑是「賞金獵人」，登山專家蔡日興發文指出，恐與消防署預算高達7.5億元的「山域事故救援效能5年中程計畫」有關，甚至質疑計畫的必要性。對此，消防署發表聲明嚴正反駁，強調相關經費都依規定執行且設有檢核機制，並已主動將此案移交政風調查，以釐清外界指控。消防署澄清，該計畫是為了應對近年頻傳的登山事故，透過113年至117年的預算編列，系統性解決「難找、難到、難救」的困境，計畫內容包含建置衛星定位設備、登山留守平台及專業救援訓練等九大核心任務，其中3.3億元用於補助地方政府充實雪地與溪谷等專業裝備。根據官方統計，計畫推行後已有顯著成果，114年山域事故死亡人數較前一年度大幅下降五成，顯示透過政府預算引導救援技術提升確有實質效能。為了整合公私部門力量，消防署自115年起已評選出11組具備全國搜救能力的民間團隊，並結合12支原民特搜隊，絕無排擠特定民間專家的狀況。未來政府除了持續強化跨機關合作與國際交流，也將舉辦研討會凝聚社會共識，長期目標是推動民間資源逐步接手山域遊憩救援，避免公共資源過度浪費，確保山友安全的同時，建構更完整的國家搜救體系。