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美國與伊朗在巴基斯坦的談判破裂後，荷姆茲海峽航運持續受阻，不過，就在稍早，美國總統川普12日宣布，美國海軍將即刻封鎖荷姆茲海峽，禁止所有船隻進出，並攔查所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。川普在Truth Social發文表示，「事情就是這樣，這次會議進展順利，大多數要點議題都已達成一致，但唯一真正重要的重點核問題（NUCLEAR）並沒有達成共識。」川普宣布，即刻起，美國海軍，同時也是世界上最優秀的海軍，將開始對任何試圖進入或離開荷姆茲海峽的所有船隻實施封鎖。川普強調，最終將達到一種所有船隻都可以進入，所有船隻都可以離開的狀態，但伊朗僅僅透過宣稱某個地方可能有水雷，而且只有他們知道在哪裡，阻止所有船隻自由通行的情況達成。川普痛批伊朗的行徑是對全世界的勒索，而各國領導人，尤其是美國的領導人，絕不會接受勒索。川普表示，「我也已指示我們的海軍，在國際水域尋找並攔截每一艘向伊朗支付過通行費的船隻。任何支付非法通行費的船隻，都不會在公海上獲得安全通行。」川普強調，「我們也將開始摧毀伊朗在海峽布設的水雷。任何向我們或向和平船隻開火的伊朗人，都將被徹底摧毀」，他認為，伊朗比任何人都更清楚如何結束這一局勢，而這一局勢已經摧毀了他們的國家。他們的海軍已不復存在，他們的空軍已不復存在，他們的防空與雷達系統已毫無用處，哈米尼以及大多數「領導人」都已死亡，這一切都是因為他們的核野心。川普預告，封鎖將很快開始，其他國家也將參與這次封鎖行動。不能允許伊朗從這種非法勒索行為中獲利。他們想要金錢，更重要的是，他們想要核武。此外，川普還表示，「在適當時機，我們槍已上膛，準備好了，軍隊將完成對伊朗剩餘力量的最後清除作業。」