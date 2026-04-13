中央氣象署表示，未來一周天氣變化大，周一、周二（4月13日至4月14日）各地晴朗酷熱，周三後（4月15日）受到鋒面影響，北部、東半部轉為濕涼不穩定，安排戶外活動或通勤時，要特別留意溫差、局部降雨帶來的影響；辛樂克颱風雖然已轉強颱，但對台灣並無影響。
今天天氣：全台高溫悶熱 台東嚴防焚風
4月13日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；白天仍然溫暖悶熱，各地高溫28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，臺東有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫22、23度。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，全臺擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
一周天氣：2波鋒面影響 辛樂克颱風不襲台
氣象署說明，周三有微弱鋒面通過，北台灣氣溫明顯下降，桃園以北、東半部、恆春半島雲量增多，轉有局部短暫陣雨，雖然中南部天氣依然穩定，但北部、宜蘭白天天氣感受將由熱轉涼，與前幾日的高溫相比落差顯著。
周四（4月16日）各地降雨稍微趨緩，雨區縮減至基隆北海岸、宜蘭一帶，西半部則恢復為多雲到晴，然而好天氣僅是短暫停歇，周五（4月17日）另一波微弱鋒面伴隨東北季風增強，北東地區、恆春半島將再度迎來短暫陣雨，中南部午後山區也有局部降雨。
颱風動態方面，強颱辛樂克颱風，路徑持續朝西北方移動，周二會逐漸往東北方轉向、遠離，由於整體活動範圍都在海面上，因此持續吸收能量，未來強度還會持續提升，暴風半徑也還有擴大趨勢，不過對台灣並無影響。
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4月13日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；白天仍然溫暖悶熱，各地高溫28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，臺東有焚風發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫22、23度。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，全臺擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
一周天氣：2波鋒面影響 辛樂克颱風不襲台
氣象署說明，周三有微弱鋒面通過，北台灣氣溫明顯下降，桃園以北、東半部、恆春半島雲量增多，轉有局部短暫陣雨，雖然中南部天氣依然穩定，但北部、宜蘭白天天氣感受將由熱轉涼，與前幾日的高溫相比落差顯著。
周四（4月16日）各地降雨稍微趨緩，雨區縮減至基隆北海岸、宜蘭一帶，西半部則恢復為多雲到晴，然而好天氣僅是短暫停歇，周五（4月17日）另一波微弱鋒面伴隨東北季風增強，北東地區、恆春半島將再度迎來短暫陣雨，中南部午後山區也有局部降雨。
颱風動態方面，強颱辛樂克颱風，路徑持續朝西北方移動，周二會逐漸往東北方轉向、遠離，由於整體活動範圍都在海面上，因此持續吸收能量，未來強度還會持續提升，暴風半徑也還有擴大趨勢，不過對台灣並無影響。