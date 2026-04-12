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▲林志傑退役儀式尾聲，場上噴出金色彩帶。（圖／記者黃建霖攝）

▲林志傑退役儀式尾聲，場上噴出金色彩帶。（圖／記者黃建霖攝）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑今（12）日於台北小巨蛋正式舉行引退儀式。在滿場13500名球迷的簇擁下，林志傑換上西裝，在動力火車《彩虹》的歌聲中緩步進場。他在約長達10分鐘、989字的演講中數度哽咽，不僅揭露了當年從CBA返台是為了陪伴年幼子女，更自爆這20年來是靠著「往死裡去練」的韌性，才守住「野獸」的招牌。最後富邦勇士球團在小巨蛋升起林志傑12號的橫幅，場上噴出金色彩帶，林志傑走向球員通道，他也揮手道別。林志傑在演講中特別感謝富邦集團與許晉哲總教練。他感性表示，37歲那年決定回台效力富邦勇士，最大的牽掛就是家庭。提到台啤時期，他特別感謝閻家驊給予他「無限開火權」，讓他得以釋放野獸本性。對於長年維持巔峰的祕訣，林志傑坦言隨著年齡增長，他必須透過極高強度的重量訓練來對抗體能下滑，「我會懷疑自己，所以我就不去多想，就是往死裡去練，把自己練到最好體態。」這種不認輸的精神，連對手與隊友都深感敬佩。田壘幽默表示：「俠獸對決把『俠』放在前面，我就很開心了」；而曾一同完成三連霸的蔡明忠董事長則定調：「勇士王朝，志傑就是靈魂人物。」演講的高潮點出現在林志傑談及家人時。一向給人硬漢形象的他，先是大吼一聲壓抑情緒，隨後眼眶泛紅地向父母致歉，坦言自己因為比賽壓力，在家中難免情緒不耐煩、臉臭，「老爸老媽，永遠最愛你們的兒子。」他同時對在場的老婆與四個孩子深情告白：「以後爸爸會多陪伴你們。」隨後林志傑的老婆帶著四名兒女現身獻花，全家相擁的畫面成為當晚最動人的經典一幕。今日現場大螢幕播放了來自亞洲各地的祝福，包括林書豪、劉錚、胡金秋以及日韓名將皆表達敬意。「籃球博士」鄭志龍感慨地說：「每個時代都有一個結束，我想，這個時代就是林志傑。」儀式最後，林志傑在全場球迷高喊「再一年」的呼聲中，繞場向大家道別。雖然球員生涯畫下句點，但誠如他所言，因為有球迷的相挺，才成就了這份「永遠的野獸」傳奇。林志傑未來將轉任富邦勇士球團副領隊，以另一種身分續寫他的籃球故事。面對這麼盛大的場面，其實從比賽開賽前，我心裡就一直在想這一環。首先，我要感謝大董（蔡明忠）和二董（蔡明興），以及在場的所有貴賓、媒體記者、親朋好友。還有我的隊友、對手，以及現場所有的球迷，感謝你們今天來參加，真的謝謝你們。籃球生涯走了這麼長的時間，從 CBA 回來時，特別感謝許哥（許晉哲）和 Chris（蔡儒承）。那時候中國其實還有球隊要找我，但我那時已經 37 歲了，我很想念家裡。小孩子還小，每次視訊看到他們我都很難過，因為能陪他們的時間真的很短。現在回頭看，我覺得回來的決定非常正確。能跟富邦的隊友一起完成三連霸，這是我心裡最開心的一件事。在台啤階段，也要感謝閻哥（閻家驊）和黑哥（陳建州）對我的培養。那時候閻哥讓我有「無限開火權」，才會有這頭「野獸」跑出來（哽咽）。我也要感謝中華隊，能跟這麼多好隊友一起學習，與國際上的頂尖選手對抗，學到了很多內容和技巧。特別是在 2013 年，我們打出了很好的成績，而那時的主帥又是許總……大家不給他一點掌聲嗎？在 CBA 的過程，我做了一些轉變，知道在職業賽場要怎麼當一名「職業球員」。我花了很多努力，其實不只是技術與身體，主要是心態。有時候會懷疑自己，所以我就不去多想，我就是「往死裡去練」，把自己練到最好的體態。隨著體能下降，我做了很多重量訓練，感謝維軒（體能教練）一直幫助我，感覺他看到我應該都覺得很煩吧。我就是一個非常不認輸的球員，我喜歡接受大家的挑戰，雖然現在跟年輕球員都差了一、兩輪，哈哈，真的蠻可怕的。最後，謝謝球迷。就像我爸說的，人要懂得「知恩感恩」，做人要低調、要謙虛。球迷們也跟著我一起變老了，很多人也有小孩了，恭喜你們！希望你們永遠年輕，家人小孩平安健康。謝謝你們一路相挺這麼久，沒有你們，就沒有現在大家說的「永遠的野獸」。（林志傑大吼一聲，情緒激動）其實我很不想提這一環……但我真的很感謝我爸媽。感謝你們養育我這麼大，隨時默默鼓勵我。我知道我脾氣比較不好，在家裡也常臉臭，有時候會不耐煩，要在這裡向家人說聲對不起。老爸、老媽，永遠最愛你們的兒子，愛你們喔！還有我的兄弟姊妹，他們都很低調謙虛，感謝你們對我的支持。默默傳簡訊幫我加油，告訴我「不要想太多」，這幾句話就是我滿滿的動力，讓我更努力去拚，堅持在球場上像個野獸一樣打球。最後，我可愛的老婆，和四個可愛的寶貝。以後爸爸會多陪伴你們，但你們不要惹我生氣喔！我很愛你們！（再次大吼）