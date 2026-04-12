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國民黨宜蘭縣黨部2026年選舉提名登記在4月10日截止，不過卻出現驚人變數，包括議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益及議員黃雯如等4位藍營核心戰將，都未在期限內完成登記。由於這4人分別掌握議會龍頭、行政首長及關鍵選區，集體缺席引發外界質疑並非只是行政作業疏失，而是反映出地方實力派與黨中央在提名策略、溝通節奏上出現分歧。基層對此出現不滿情緒，認為縣黨部僅以制式通知處理，缺乏與現任首長及參選人的實質溝通，導致當事人感到被動且未受尊重，甚至有支持者擔憂藍營若繼續拘泥於傳統登記制度，恐在民進黨已陸續啟動徵召布局的情況下失去先機。針對提名風波，縣黨部坦言雙方溝通可能存在落差，對於現任者及艱困選區採「徵召優先」原則，未來將透過提名小組會議審查，不排除全面轉為徵召模式，整合地方戰力並平息爭議。議長張勝德與施政穩定的市長陳美玲，即便面臨民進黨中央發言人韓瑩返鄉挑戰，選情仍被視為相對穩固。而在員山鄉與頭城鎮等選區，藍營原有意透過徵召議員黃雯如與現任鎮長蔡文益出戰，對比綠營在這些地區仍處於協調人選的狀況，藍營若能順勢轉向徵召模式，將有利於集中資源。雖然登記缺席引發地方輿論，但也成為國民黨增加提名彈性、加速內部整合的契機。