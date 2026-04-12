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美國與伊朗談判破局，在伊朗堅持不在濃縮鈾議題讓步的情況下，持續威脅荷姆茲海峽航運，市場不確定性升溫，全球股市後續走勢備受關注。加權指數上週連續4日上漲，最終收在35417點，刷新歷史收盤新高，週成交量日均達8016億元，顯示資金動能強勁。櫃買指數同步創下歷史新高，呈現大小型股全面反彈、站上全部均線。不過面對美伊談判破局，永豐投顧分析指出，美伊和談破裂後，雙方軍事衝突持續升溫，海峽封鎖局勢未解，戰事恐朝長期化發展，短期內停火難度提升，市場對彼此信任度也明顯下滑。從戰略角度來看，伊朗最具殺傷力的反制手段，仍是針對周邊美國盟友的能源設施進行攻擊，藉此推升能源價格，進一步對美國經濟施壓。若油價維持高檔甚至持續走升，將成為拖累全球經濟的重要變數。在此背景下，台股後市恐轉為拉回整理甚至修正格局。不過，考量雙方仍承受國際壓力，仍存在重啟談判的可能性，但短期發生機率仍偏低。法人建議，在高度不確定環境下，短線操作可聚焦AI供應鏈，包括PCB／載板、先進封裝設備及AI邊緣運算族群，同時須留意塑化與營建類股在景氣壓力下的回檔風險。群益投信則指出，第二季市場將進入「關鍵延長賽」，建議採取靈活資產配置策略，聚焦AI長線趨勢，同時搭配固定收益資產與新興市場布局，以分散風險並掌握成長機會。群益投信進一步分析，隨著雲端服務商持續擴大資本支出，AI需求動能不減，將帶動先進封裝、載板、光通訊及測試介面等族群需求持續升溫。在此之前，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，晶圓代工龍頭台積電即將召開法說會，在首季及單月營收雙創新高的帶動下，市場對後續展望維持樂觀。郭明玉預期，在先進製程持續推進下，資本支出有望維持高檔甚至上修，將帶動半導體設備需求擴增，進一步支撐大盤表現。郭明玉指出，目前美伊局勢進入停火觀察階段，台股已出現反彈，後續仍以AI題材與成長股為資金主軸。未來可持續關注油價走勢、台股成交量以及晶圓龍頭股表現，作為判斷指數動向的重要指標。在投資布局上，建議聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器，以及電子零組件（電源、散熱、CCL／PCB）等族群，同時軍工、機械零組件與金融保險亦具備表現機會。