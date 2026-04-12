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面對日益複雜多變的工控領域（OT）資安威脅，為培育我國關鍵基礎設施（CI）領域實戰型資安人才，數位發展部資通安全署於4月11日至12日舉辦「關鍵基礎設施資安菁英班」課程，學員由我國各地關鍵基礎設施資安人員組成，透過實務導向課程及演練場域實作，增強第一線資安人員應對新興威脅能力，提升我國關鍵基礎設施整體資安防護與應變韌性。為期2天的「關鍵基礎設施資安菁英班」課程，資安署特別邀請OT領域的頂尖講師授課，共有30餘位臺灣資安好手參訓，其中包含18家醫院資安人員。課程主題聚焦於醫療領域，除了提供專業且豐富的防護技術內容，強調實作訓練，訓練場域更納入2025跨國網路攻防演練（CODE 2025）所建置的醫療場域及儀器設備，透過分組討論與實際動手演練，深化資安學習效果，培育進階資安防護實戰人才，達到「以戰代訓」的精神。資安署表示，關鍵基礎設施領域如醫療、交通、能源等，一旦設施運作出了狀況，就會嚴重影響國家社會、民生及經濟運作，而關鍵基礎設施領域資訊環境中常見的工業控制系統（ICS）及OT設備，卻因存在先天的脆弱性，成為駭客最感興趣的攻擊目標之一。近年來有許多針對關鍵基礎設施的重大資安攻擊，例如美國醫療服務供應商Change Healthcare曾遭到駭客入侵，影響了高達1.9億筆的民眾健康資訊。臺灣114年也傳出多家醫療院所遭受「瘋狂獵人」（Crazy Hunter）勒索病毒攻擊，造成重要醫療系統停擺，影響民眾就醫服務。資安署進一步指出，為了推動關鍵基礎設施因應不斷變動的資安風險，落實相關安全防護，資安署特別辦理「關鍵基礎設施資安菁英班」課程，培養具備實戰應變能力的資安進階專業人才，協助關鍵基礎設施資安人員在面對現代化的網路威脅時，做出最佳的防護應對決策與行動。資安署強調，守護關鍵基礎設施正常運作，是確保國家社會穩定運作的基石，資安署將持續積極投入資安人才培育，協助關鍵基礎設施資安人員保持對新興威脅的認知、精進防護偵測及緊急應變能力，進而建構資安防護實戰人才生態系，打造我國關鍵基礎設施堅實資安後盾。