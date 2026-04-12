我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志傑退役儀式尾聲，場上噴出金色彩帶。（圖／記者黃建霖攝）

▲蔡明忠隨後正式頒發聘書，宣告林志傑將從球場戰將轉型為球隊行政核心。（圖／富邦勇士提供）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退儀式今（12）日在台北小巨蛋感人登場，富邦金控二董蔡明興受邀致詞，現場金句連發且效果十足。蔡明興不僅在儀式中意外提前「爆雷」林志傑退役後的職位，更在讚美林志傑如巨星大谷翔平時，不慎口誤說成「大谷羊平」，引發全場噴笑，也讓網友幽默笑說：「好像也沒說錯，因為傑哥真的是GOAT！」蔡明興致詞時先是大玩「野獸」綽號梗，笑說一開始聽到這名號以為長得很醜，後來發現本人其實蠻帥的，「才知道野獸是形容他無堅不摧的攻擊風格。」蔡明興對林志傑的自律讚不絕口，直言他40多歲體力還像20歲，更看著昨日狂轟21分的數據當眾喊話：「真的要退休嗎？請他再延退1、2年，現在答應的話馬上續約。」甚至與林志傑立下約定，隨時想打球都可以回來。致詞過程中，蔡明興想將林志傑在台灣籃壇的地位比作大聯盟巨星大谷翔平，卻一時口誤說成「大谷羊平」。這段小插曲迅速在社群媒體引發熱議，有網友神聯想，認為這場口誤反而是最好的讚美，因為「山羊」的英文是Goat，正好對應體壇中「史上最強（Greatest Of All Time）」的縮寫，「說是『大谷羊平』沒錯啦，傑哥確實是台籃GOAT。」除了口誤花絮，蔡明興還不小心在儀式最高潮前提前「爆雷」，透露林志傑未來將接任富邦勇士隊的「副領隊」。隨後登場的「大董」蔡明忠也幽默自嘲：「本來是一個很重要的宣布，二董已經幫我爆雷，他剛才還先說成副教練，要是他不更正，我上來還能表現一下。」蔡明忠隨後正式頒發聘書，宣告林志傑將從球場戰將轉型為球隊行政核心。蔡明忠強調，很榮幸林志傑能繼續與富邦走下去，副領隊不僅是新挑戰，更希望林志傑能將「永不放棄」的野獸精神傳承給更多年輕後輩。從「野獸」變身「副領隊」，林志傑的傳奇篇章將在台北小巨蛋的掌聲中，開啟全新的下半場。