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日本大阪、東京都玩膩了！遊客改飛新地區：到處都台灣人

▲有民眾近日前往日本岡山縣旅遊，發現各大景點到處都是台灣人，貼文意外引發熱議。（圖／取自pixabay）

甚至有不少人推薦「岡山的航班時間跟票價都相當不錯！去四國也近，好喜歡高松人少的輕鬆感！」、「我超愛去岡山的，人不多，簡直是寶藏」。

日本岡山旅遊直飛超方便！遊客統計結果驚人：

台灣人最多

根據《日本放送協會》（NHK）報導，據岡山縣統計，2025年4月到6月在岡山縣住宿的外國遊客為17萬9420人，較2024年同期增加42%，創下該期間新紀錄。其中最多來自台灣的遊客，占整體約4成。

▲日本岡山在地熱門景點豐富，擁有眾多令人驚豔的庭園、氣勢磅礴的古城，以及歷史悠久的倉敷運河區。（圖／取自unsplash）

遊岡山免擠人！不只賞古城、吃水果：商圈超好逛買爆

▲岡山因日照衝突而盛產高品質水果，當地有許多令人垂涎三尺的時令水果，包含兩大代表白桃及麝香葡萄。(圖／記者許家禎攝)

台灣直飛岡山機票CP值高！最便宜2千初就能出發

如果是從桃園機場出發，近1個月機票最便宜只要2099元就能啟程，普遍也都只要2至3千元，僅高需求時段較貴需要8499元

台灣人近年瘋日本旅遊，光是去年就有高達673萬旅客飛往日本。，成為新一代台灣遊客最愛城市。有女網友近日在Threads發文，表示自己隻身一人前往日本岡山、香川旅遊，貼文曝光後，吸引眾多網友認同留言，「我12月去的時候，也是到處聽得到中文，或是台語」、「晚上去岡山車站旁的超市也遇到好多台灣人」；據了解，日本岡山縣交通位置重要，是連結京都、大阪、廣島與四國的日本西部交通樞紐，距離大阪只有45分鐘車程、京都也只要搭乘1小時新幹線即可到達，交通便利成為許多觀光客的理想旅遊地點。除了交通發達以外，岡山以溫暖少雨的氣候著稱，晴天數相當多，因此又被譽為「晴天之國」。近幾年台灣人隨著航班開通，台灣人也十分愛到岡山旅遊，岡山在地熱門景點豐富，，不只能觀賞日本歷史，還能一覽當地美景，可說是魅力無限。除此之外，；愛逛街的遊客也不用擔心，岡山車站周邊有不少規模龐大的商店街，藥妝店、唐吉訶德或超市都沒一次逛好逛滿，完全不會害怕太無聊！值得一提的是，台灣要前往岡山其實十分便利，其中台灣虎航提供台灣直飛日本岡山的航線，從桃園機場出發，最快2小時35分就能抵達當地，每日皆有時段供旅客選擇；高雄亦有直飛航班，航班時段則比較少且固定，通常只在週一、三、五提供航班。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看虎航官網，，高CP值就能爽玩多天，也難怪深受台灣人喜愛。