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美國總統川普稍早宣布，美國海軍將開始封鎖荷姆茲海峽，禁止所有船隻進出，並攔查向伊朗繳交通行費船隻。川普接著再度發文提到，伊朗曾向美國承諾完全開放荷姆茲海峽，最終卻故意不履行承諾。與伊朗在巴基斯坦的談判破裂後，荷姆茲海峽航運持續受阻，不過，就在稍早，美國總統川普12日宣布，美國海軍將即刻封鎖荷姆茲海峽，禁止所有船隻進出，並攔查所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。川普稍早在自家社群平台Truth Social宣布封鎖荷姆茲海峽，強調美國海軍將開始對任何試圖進入或離開荷姆茲海峽的所有船隻實施封鎖，並攔查所有曾向伊朗繳交非法通行費的船隻。川普隨後再度發文提到，伊朗曾承諾會開放荷姆茲海峽，但他們明知卻未履行。這使世界上許多人民和國家感到焦慮、動盪與痛苦。他們聲稱已在水中布設水雷，儘管他們所有的海軍，以及大多數所謂的「布雷船」，都已被完全摧毀。川普痛批，「他們或許真的設下了水雷，有哪個船東願意冒這種風險？」川普認為，這對伊朗的聲譽，以及他們剩餘的「領導層」，造成了巨大的恥辱和永久性的損害，但他強調，「我們已經不再糾結於這些，既然他們作出了承諾，就最好立即開始讓這條國際水道迅速重新開放的程序！他們正在違反所有相關法律。」川普表示，自己已經從副總統范斯（JD Vance）、中東特使威特科夫（Steve Witkoff），以及女婿庫許納（Jared Kushner）等人獲得了完整的伊斯蘭馬巴德會議簡報，，這次會議是在巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的友善且非常有能力的領導下所進行。川普大讚兩人非常傑出，並且不斷感謝他，大讚他在原本可能與印度發生的一場可怕戰爭中，拯救了三千萬到五千萬人的生命。川普自豪稱，「我一直很感謝聽到這樣的話，這些人道價值是令人難以想像的。」川普提到，美國與伊朗的會議在清晨開始，並持續整整一夜，接近20個小時。他原本可以詳細說明已取得的許多成果，但最重要的是，伊朗仍不願放棄擁有核武的野心，在許多方面，雙方達成的共識確實比持續軍事行動更好，但比起允許核力量掌握在如此情緒多變、棘手且難以預測的人手中相比，這些要點顯得微不足道。川普點名伊朗三名談判代表，議長卡巴利夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi），以及外交部副部長巴蓋里(Ali Bagheri)，他聲稱美國談判代表這三人非常友好且尊重，但最關鍵的單一議題上，他們態度卻非常強硬。最後，川普強調，如他多年以來持續說的那樣，「伊朗永遠不會擁有核武」。