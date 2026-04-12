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▲蔡明忠隨後正式頒發聘書，宣告林志傑將從球場戰將轉型為球隊行政核心。（圖／富邦勇士提供）

▲林志傑退役儀式尾聲，場上噴出金色彩帶。（圖／記者黃建霖攝）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退賽今（12）日正式落下帷幕，在幫助台北富邦勇士拿下二連勝後，林志傑於賽後記者會分享了卸下戰袍的心境。針對富邦金控董事長蔡明興在儀式上公開「加碼」續約、希望他再打一年的邀請，林志傑雖未正面回應，但語氣中透露出對未來可能性的尊重與考量。在引退儀式上，富邦金控二董蔡明興曾公開喊話：「只要志傑願意再打一年，我們馬上簽約！」對此，林志傑在賽後訪問時顯得有些靦腆，他表示：「這要怎麼回答呢？首先要謝謝二董對我的信任與肯定，關於這點，我想還是先讓我稍微想一下吧。」儘管引退賽已盛大舉行，但林志傑對於「再戰一年」的邀約並未完全把門關死，語帶保留的態度也帶給廣大野獸迷一絲期待。他強調，目前最開心的就是能堅持打到這個年紀，並在如此完美的舞台完成引退。球團今日也官宣林志傑退休後將轉任「球團副領隊」，開啟人生第二階段。談及這個新身分，林志傑坦言目前還處於初步階段：「關於副領隊的任務，其實目前還沒有具體的想法，具體會以什麼樣的形式參與，還需要與球團進一步討論。」他表示，雖然確定會是副領隊的角色，但後續的職責與工作內容，還有待沉澱後再與高層研商。回顧兩天的引退賽，林志傑直呼「心情解放了」。他透露這兩天心理壓力很大，一直會有各種想法出現，特別是在準備出場時看到老婆、小孩與最熟悉的父親，讓他情緒差點潰堤，「好險最後沒讓我哭得稀瀝嘩啦。」談到那段真摯的謝幕演講，林志傑笑說：「這比打球還困難！」他表示不希望像是在念稿，而是希望能展現自己的風格，把自己對籃球的態度傳達給所有人。縱橫籃壇二十餘載，林志傑最後也對後輩給出建議。他認為「心態」是最難打磨的部分，在職業賽場上難免會對自己產生懷疑，唯一的方法就是把自己打磨到最好，「首先要了解自己，接著你要成為自己，進而去創造專屬於你的籃球生涯。」林志傑強調，無論什麼情況，上場就是要尊重團隊、尊重比賽，這就是他一生貫徹的「野獸態度」。隨著引退賽驚險奪勝，林志傑感性表示：「沒想到我可以打到這個年紀並在小巨蛋辦引退，感謝富邦球團，這是我籃球生涯最棒的回憶，我永遠都會記得。」