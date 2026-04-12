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美國與伊朗談判破局，伊朗拒絕在濃縮鈾議題讓步，荷姆茲海峽航運持續受到伊朗威脅，美國總統川普稍早也宣布即刻封鎖荷姆茲海峽，讓美伊局勢再度混沌。周一全球股匯市走向會如何？美媒彭博引述諸多投行以及金融服務機構分析師看法分析。根據彭博報導，分析師表示，美國與伊朗在週末未能達成和平協議，預計將拖累市場情緒，並在週一推升對避險資產的需求。雙方在巴基斯坦舉行的會談未能達成協議，這可能令投資人失望。先前兩國宣布停火後，投資人上週增加了對風險資產的曝險。由於伊朗未承諾不尋求發展核武，美國副總統范斯（JD Vance）表示率領的談判代表在未達成協議的情況下，已返回美國。報導提到，分析師指出，美元預計將在週一上漲，上週美元已下跌1.4%，同時油價也可能上升。整體股市預計將走低。美國國債的短期前景則較為複雜，因避險資金流入與通膨擔憂互相角力。原油市場將取決於荷姆茲海峽持續受限的運輸情況。黃金價格可能受到支撐。不過，亦有分析師同時指出，如果投資人認為此次談判破局只是暫時挫折，而非和平希望的終結，市場反應的規模可能會受到限制。外匯投資交易平台Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）認為，週一的關鍵問題在於，市場是否將此視為談判的暫時中斷，或停火架構的結構性崩潰。這一區別將決定避險行情是快速消退，還是進一步擴大。還需觀察談判重啟時是否有新進展，或美伊雙方公開言辭是否再次轉為強硬。丹麥頭行盛寶銀行 (Saxo Bank)首席投資分析師查娜娜（Charu Chanana）表示，談判未能達成協議是一項挫折。對市場而言，這意味著此前的「紓困行情」可能消退。油價可能再度上漲，風險情緒再次受挫，而荷姆茲海峽即使未完全關閉，也很可能持續成為潛在的關鍵瓶頸。她認為，但考慮到雙方在核保證與荷姆茲問題上的分歧巨大，這並不太意外，對美元而言，這支持部分避險需求回流，除非出現新的軍事升級，否則不太可能出現全面大漲。黃金可能因地緣政治避險需求而受益，但市場未必會完全回到最壞情境的通膨衝擊。馬來亞銀行（Malayan Banking Berhad）資深分析師Fiona Lim指出，市場可能會出現一些失望情緒，但這並不太算得上意外，美元在明天市場開盤時可能進一步走強。一些亞洲貨幣，尤其是能源淨進口國的貨幣，如韓元（KRW）、菲律賓披索（PHP）、日圓（JPY）與泰銖（THB）在上週五已開始走弱，本週可能仍面臨壓力。金融服務商漱石集團（Pepperstone Group）分析師Dilin Wu認為，未能達成協議，使不確定性持續存在。在極短期內，美元走強、殖利率小幅下降，是相當合理的市場定價結果。她認為，週一也可能看到能源與國防類股跑贏大盤，並在開盤時出現明顯上漲。能源產業是供應收縮最直接的受益者，而國防產業則反映日益上升且持續的地緣政治風險。不過，漲幅大小將取決於兩個關鍵因素，首先是油價上漲是否可持續，以及市場是否確認這是一場長期供應衝擊，而非短期情緒反應。