47歲小S（徐熙娣）歷經喪姊之痛，療傷約1年後，近來錄製主持的節目《小姐不熙娣》又出席代言活動，正式復出演藝圈，今（12）日深夜，她分享14歲小女兒許老三（Alice）送的母親節花束照片，傻眼地說：「也太早送了吧...」 讓粉絲笑翻。
小S提早收母親節花束 竟是許老三所送
今晚稍早，小S在IG上傳一張和一大束花卉合影的照片，花束上的小卡寫下：「謝謝您一直以來的照顧與付出，母親節快樂！」小S表示，母親節花束竟然是許老三所送，「真的很感動，但...也太早送了吧！」
小S透露，許老三還跟她說「也恭喜妳回歸工作」，對於平時最愛跟媽媽耍嘴皮子的許老三，居然說出這種感性的話，讓小S大呼：「她是誰？我有點驚恐交加！這孩子真難捉摸！」
該篇貼文不到1小時，按讚數突破4萬，網友留言：「牡羊座不難捉摸，她只是羞於表達，其實内心比誰都在乎」、「好特別的老三」、「這就是最貼心的許老三！默默都把媽媽記在心上呢」、「她很懂妳」、「出運了出運了」、「許老三應該是刀子嘴豆腐心吧」、「確定是許老三本人嗎？」
與許老三相愛相殺 小S：被逼到想喝酒
小S與古靈精怪的小女兒許老三之間的互動充滿火藥味及笑點，身為主持界一姐的小S，在家中卻時常踢到鐵板，許老三不僅完美繼承老媽的毒舌基因和強大自信，更常以「妳又沒我漂亮」、「我有粉絲妳沒有」等大膽言論讓小S一度語塞，這種不按牌理出牌的個性，讓小S多次發文直呼「被逼到想喝酒！」令大眾莞爾。
資料來源：Dee IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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小S透露，許老三還跟她說「也恭喜妳回歸工作」，對於平時最愛跟媽媽耍嘴皮子的許老三，居然說出這種感性的話，讓小S大呼：「她是誰？我有點驚恐交加！這孩子真難捉摸！」
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小S與古靈精怪的小女兒許老三之間的互動充滿火藥味及笑點，身為主持界一姐的小S，在家中卻時常踢到鐵板，許老三不僅完美繼承老媽的毒舌基因和強大自信，更常以「妳又沒我漂亮」、「我有粉絲妳沒有」等大膽言論讓小S一度語塞，這種不按牌理出牌的個性，讓小S多次發文直呼「被逼到想喝酒！」令大眾莞爾。
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