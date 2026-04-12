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▲彭政閔那天被問到的最後一個問題是：「為什麼你覺得你值得這樣的引退儀式？」（兄弟提供）

▲41歲的古巴摔跤手米Mijain Lopez成為史上第一位在同一個項目中連續5次拿下奧運金牌的運動員。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 林志傑在引退系列賽最終戰攻下8分、3籃板、2助攻，勇士最終承著這股氣勢將比分改寫成91：89，小巨蛋引退賽喜收二連勝。（圖／記者林柏年攝）

▲林志傑引退儀式，橫幅在上面高高掛起。（圖／記者林柏年攝）

2019年當彭政閔引退時，台灣舉辦了一個前所未見的賽後記者會，那個場地是在洲際棒球場外面另外弄一個巨大的會廳，容納數以百計的記者。這顯示了彭政閔的在台灣棒壇的「咖位」。而若要說台灣籃壇有誰能承受這樣的地位，可能只有林志傑了。彭政閔那天被問到的最後一個問題是：「為什麼你覺得你值得這樣的引退儀式？」聽起來有點像是挑釁，但其實綜合當下情境和語氣，那位記者想問的應該是什麼促成了彭政閔成為台灣的「棒球先生」？在面對這樣一位人物時，你會對他們產生好奇，是什麼讓彭政閔成為彭政閔？其實論球技、論成就彭政閔地位當然很高，但要說能和他並駕齊驅的也不能說是沒有。彭政閔之所以成為彭政閔是因為他的精神，他的那種精神具有感染力，強大到甚至幫助中職走過了最黑暗的時代。那種堅持和人格是我們所尊敬的、所想要學習的。彭政閔當時的答案，隨著記憶推移而有些模糊，而且當時竟無人記載下那一刻，但大意是：「應該是因為我對於球迷和記者們始終真誠吧。」確實，彭政閔在記者口中幾乎全無黑點，這非常難得，無論大牌、還是新人，他的態度始終如一，會主動和你打招呼，雖然不能說是最佳受訪者，但你能感受到他對你的尊敬，他把你當成平等的對象來相處。而在今天林志傑的退役儀式上，也有一名記者這樣問林志傑。他的問題是：「你會如何用一個字來形容自己的生涯？」最後傑哥回答「獸」這個字，他開玩笑說：「總不能和二董一樣說醜吧！」2024年巴黎奧運結束時，古巴傳奇摔角手羅培茲（Mijain Lopez）結束其奧運生涯時，奪下了史無前例的五面金牌。面對媒體評論，他如此評價自己的五面金牌：「北京——青春、倫敦——超越、里約——努力、東京——犧牲、巴黎——歡樂。」林志傑生涯依球衣也被分為四個時期，分別是台啤、廣廈、富邦和中華隊，我想這是那位記者想要問的問題。林志傑怎麼用一個詞行為自己的生涯，如果傑哥回答了，那答案可能是：「台啤——野獸、廣廈——突破、富邦——傳承、中華隊——榮耀。」台啤時期的林志傑桀傲不遜，幾乎做各種高難度動作、投最難的球，除了單壁暴扣之外，柯瑞（Stephen Curry）那種離三分線外好幾步的超大號三分，傑哥其實在千禧年初就在投了。廣廈時期，據他自己本人和身邊的教練、隊友說法，那是他生涯巨大突破的時期，其於職業態度與過往有一百八十度的轉變，知道怎麼照顧身體，也是從這個時期開始，林志傑話變得多了，也更像是一個領袖。而中華隊時期樹立了林志傑的歷史地位，特別是2013年亞錦賽擊敗中國，給予台籃「黃金世代」的成就定調，他獲選當屆最佳五人，成為其生涯榮譽最不可被否定的「皇冠上的明珠」，因為那基本上說明了，林志傑在某個時期成為了亞洲第一小前鋒，讓他超越了田壘、陳信安和其他競爭者。而富邦時期，林志傑不再是球隊頭牌，成為了精神領袖，他幫助辛特力、塞瑟夫、張宗憲、林書緯這些人成為骨幹，但同時在某些關鍵時刻，他依舊能發揮自己的影響力。他那種不服輸的特質和對於勝利的渴望，絕對是富邦完成三連霸的關鍵。在兩年前富邦在PLG總冠軍賽G6擊敗新北國王的那一刻，林志傑退場擁抱蔡承儒大喊：「我們真的做到了！」2025年輸給領航猿，林志傑拖著老腿在G7追趕盧峻翔試圖封蓋那一球的時刻，都再再說明這一點。賽後和一位資深記者聊及此事，他說：「也只有傑哥值得這樣的場地。」我們都認為如果不是林志傑，其他球員來到小巨蛋，可能也坐不滿。但林志傑撇除了他的球技和成就，他的魅力、「野獸」的招牌，就能紮紮實實、不用灌水和球團安插人頭，讓小巨蛋兩天坐滿2.7萬人。若要總結一個原因，或許就是因為他夠真誠吧。在引退賽人生這麼盛大的時刻，他會在場上記得和自己的隊友完成一張自拍合照。在深夜10點完成引退儀式記者會後，他兩度感謝媒體朋友，要大家趕快回去休息，還笑著和現場超過50位文字、電視台、攝影記者合照。這種真誠就是野獸的魅力所在，無論場上、還是場下林志傑都和他當初踏進這扇門時一模一樣，沒有改變。世界上只有一個「野獸」，我們會永遠記得他。