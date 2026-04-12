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中華職棒中信兄弟今（12）日靠著打線多點開花，以14：4輕取樂天桃猿，終止近期的6連敗，不過在比賽尾聲，牛棚投手江忠城遭到林承飛的強襲球擊中腳部，必須靠隊友攙扶才能退場，兄弟緊急換上陳冠穎，成功化解失分危機。賽後兄弟總教練平野惠一表示，江忠城還在冰敷，要等待後續觀察。兄弟此役打線大爆發，8局上打完就取得14：4大幅領先，8局下推出牛棚投手江忠城，不料江忠城被林承飛的強襲球擊中腳部，無法在繼續投球，需要隊友攙扶才能緩步走下場。兄弟緊急推出陳冠穎，雖然一登板就投出保送，但他靠著飛球與雙殺讓桃猿留下殘壘，力保不失。賽後兄弟總教練平野惠一表示，江忠城仍在冰敷中，「我們剛進去看的時候，他是在冰敷，然後是躺著的狀況，採訪結束之後會再去確認詳細狀況。」江忠城意外傷退，接手的陳冠穎臨時登板投球，平野坦言，陳冠穎原本不在此役的出賽計畫，「因為分差太大，本來是沒有這個打算。 不過冠穎還年輕，希望他能透過這樣的案例來學習。」平野指出，陳冠穎並不是完全沒有熱身，「我知道他心態上是有所準備。」