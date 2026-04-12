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馬英九文教基金會人事風波持續，前執行長蕭旭岑、王光慈捲入財務紀律風波，內部疑似陷入權力鬥爭，根據媒體報導，代理執行長戴遐齡及幕後勢力意圖在4月13日突襲召開董事會，透過增聘董事席次來推翻先前的內部調查決議，爭取基金會主導權；對此，馬英九文教基金會於今（12）日晚間發布聲明，駁斥揣測與匿名引述皆非事實，強調將於明（13）日臨時董事會結束後統一對外說明。事件起因於基金會3月27日的董事會決議，針對蕭旭岑、王光慈兩人的指控，原定先由三人小組進行內部調查而非直接送辦，以待真相釐清。然而報導引述內部董事說法，質疑調查小組至今尚未收到戴遐齡所聲稱的相關事證，且在調查報告尚未完成前便急於召開臨時董事會，不僅程序上違反先前決議，更被外界視為是為了讓戴遐齡順利真除轉正、鞏固權力核心的運作。回顧這起風波，從3月中旬爆發，基金會內部的財務管控與人事佈局攤在陽光下，到媒體揭露的內部攻防與程序爭議，整起風波真相如何，仍有待明（13）日會後的官方說明，才能揭曉這場基金會人事震盪的走向。