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▲籃籃的日本鐵粉為了能跟偶像溝通，非常努力學習中文ㄝ 經常報名演講比賽。（圖／記者陳云茹攝,20226.4.12）

▲能夠再次與偶像籃籃一起應援，日本鐵粉直言學習中文的努力有回報。（圖／截圖自CPBL TV）

▲聽到日本鐵粉為了自己學中文，籃籃表示很感動。（圖／記者陳云茹攝,20226.4.12）

中華職棒樂天桃猿推進隊長籃籃有位死忠的日本鐵粉，去年8月與來台看球，初次見到籃籃，就決定努力學習中文，報名演講比賽、每天聽Podcast提升中文能力，昨（11）日一開口，中文程度就嚇到籃籃。籃籃坦言沒想過自己的工作會影響一個人這麼深，「我覺得我們的工作就是帶領球迷應援，能讓球迷站起來應援，我覺得有達到工作的態度、精神，但我不知道這樣子的舉動居然會影響一個人這麼深，影響到他去學中文，然後參加演講比賽。」籃籃回憶，2人第一次見面是去年，「一樣也是在本壘後方的位置，那時候有把他抓上來一起應援。他就從那時候開始，瘋狂學中文。」聽到日本鐵粉用流利中文與她對答，籃籃相當驚訝，「他的中文變得這麼好！我把他拉上去應援後，他整個人瘋狂大喊、應援，笑到我跳不下去、一直分心，完全是變成他的主場。」籃籃直言，很開心可以擁有如此熱情的粉絲，讓她非常感動。籃籃透露日本鐵粉只來台1天，因為要回日本參加演講比賽，且是用籃籃作為主題，「我聽到就全身起雞皮疙瘩，他居然可以為了我努力學中文，用我的主題去參加比賽，這些舉動都讓我覺非常暖心。」籃籃坦言，沒想過自己的工作會影響一個人這麼深，「我們的工作就是帶領球迷應援，能讓球迷站起來應援，我覺得有達到工作的態度、精神，但我不知道這樣子的舉動，居然會影響一個人這麼深，影響到他去學中文，然後去參加演講比賽。」有趣的是，在日本鐵粉應援結束後，籃籃親自替他按摩、搥背，「感覺他快不行了，因為非常瘋狂，跳到全身流汗、臉漲紅，所以我很擔心他的身體狀況。趕快拿了椅子請他坐下休息，讓他緩一下。我發現只要跟他對話，他都會很情緒很高昂、很激動，我就想要請他先冷靜一下，我怕他身體承受不住。」日本鐵粉回憶與籃籃的初次見面，「去年8月來桃園球場，當時我的中文還不夠好，不能跟籃籃流利溝通，所以我決定認真學習中文，提高自己的中文能力，當時就決定4月要再來球場。」日本鐵粉認為，學習中文的最好方法就是參加演講比賽，「這個比賽是說話5分鐘，然後評審們問我幾個提問。對我來說，這是效果最高的方法。」日本鐵粉表示，以前中文聽力很差，所以認真聽Podcast，「比方說籃籃的《果子貍》節目，我的中文還不夠，語速調慢，需要1個禮拜才聽完一集的Podcast。」日本鐵粉說，他每天聽Podcast，聽力能力就會提升，「但還不夠，所以這次旅遊，很多次聽不懂店員的中文，但是從這個經驗，我學到了很多的東西，會一直堅持下去。」談到以籃籃作為中文演講主題，日本鐵粉說，「我的題目是『我的學習過程中的心路歷程』，籃籃是對我的心路歷程來說，是最關鍵。」能夠與偶像同台應援，日本鐵粉說努力有回報的感覺，「去年8月到現在，這半年有很多障礙，中文一點也聽不懂，但我（跨越）這個難過，才會有這個機會。」日本鐵粉認為籃籃很溫暖，「他記得我是日本人，給我很大溫暖。」日本鐵粉下個目標是持續提升中文能力，希望未來能跟籃籃一起完成Podcast合作。