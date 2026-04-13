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▲藍綠政治人物接力將媽祖請上神轎。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2026.04.13）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，近年來吸引藍綠政治人物爭相參與，總統賴清德昨天傍晚率5位縣市長參選人到場參香祈福；藍營縣市長和立委則以盧秀燕為「桶箍」，包括蔣萬安、李四川等10餘人，跨日恭送白沙屯媽祖起駕，陣仗盛大驚人。通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香活動，於昨（12）日深夜23時55分起駕，帶領超過46萬名香燈腳，展開8天7夜的進香行程。總統賴清德於傍晚5點30分抵拱天宮，今年再度恭迎白沙屯媽祖聖尊出神龕，祈求媽祖婆庇佑台灣風調雨順、國泰民安，進香順利平安。民進黨提名的5位縣市長參選人，包括新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月、苗栗縣長參選人陳品安、南投縣長參選人温世政也陪同。晚間送媽祖起駕的儀式則是藍多於綠，這與媽祖遶境所經縣市全為國民黨執政有關，從苗栗鍾東錦、台中盧秀燕、彰化王惠美、南投縣長許淑華、雲林張麗善通通到場，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、雲林縣長參選人張嘉郡、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、楊瓊瓔、黃健豪、許宇甄等人參與；民進黨台南市長參選人陳亭妃、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷也到場。恭迎媽祖上轎儀式時，盧秀燕排在地主鍾東錦之旁，之後才是首都市長蔣萬安；廟方邀請首長致詞時，盧秀燕特別祝兩岸和平、台灣安全。鍾東錦陪同受訪時，媒體指盧秀燕今天像是藍營大母雞、又像2026大選的桶箍，盧秀燕巧妙地避開敏感話題，強調鍾東錦是虔誠的媽祖信徒，比照往年廣發英雄帖，邀請很多縣市長、民意代表來參拜，今年年底有大選，相信媽祖慈悲靈驗，來參拜的人，媽祖會讓大家所求如願、心想事成、高票當選。她並稱讚鍾東錦口碑極佳，每年媽祖進香都會聯絡相關縣市做好安全工作。