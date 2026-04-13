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▲小塔提斯具備頂級的力量、速度與上壘能力，能立即提升洋基的長打威脅。（圖／美聯社／達志影像）

▲小塔提斯目前正處於為期14年、價值3.4億美元的合約中，這份合約要到2034年才會結束。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026年賽季展現出極強的世界大賽競爭力，為了進一步鞏固打線，近日外界流傳出一份震撼大聯盟的「4換1」重磅交易方案。根據體育分析師謝伊（Ryan Shea）的構想，洋基隊將傾盡農場頂級潛力股與現役即戰力，力求從聖地牙哥教士隊手中交易來明星外野手「小塔提斯」（Fernando Tatis Jr.）。這份由謝伊提出的五人大型交易方案內容如下：費南多·小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士隊當家球星）📍聖傑森·多明格茲（Jasson Dominguez，頂級新秀外野手）史賓瑟·瓊斯（Spencer Jones，潛力外野重砲）克拉克·舒密特（Clarke Schmidt，現役先發投手）奧斯瓦爾多·卡布雷拉（Oswaldo Cabrera，內外野工具人）分析師謝伊指出，這筆交易對於志在「贏在當下」的洋基隊來說，雖然代價極高，但絕對值得。他認為小塔提斯具備頂級的力量、速度與上壘能力，能立即提升洋基的長打威脅。如果交易達成，洋基的陣容將更具彈性。小塔提斯可以鎮守右外野，讓隊長賈吉（Aaron Judge）移防中外野；或是讓小塔提斯重回游擊大關，補強內野火力黑洞。此外，小塔提斯在紐約這樣的大市場更具備商業價值與媒體號召力。對於教士隊而言，小塔提斯目前正處於為期14年、價值3.4億美元的合約中，這份合約要到2034年才會結束。謝伊分析，若教士隊決定進入重建或縮減開支，這筆交易能讓球團省下天文數字的薪資支出，並一次換回四名受薪資控制（Cost-controllable）的高潛力球員，協助重塑球隊核心。事實上，洋基並非首度與小塔提斯連結。先前《The Athletic》記者基爾希納（Chris Kirschner）就曾透露，一旦教士隊考量預算並將小塔提斯放入貨架，洋基隊會是第一個跳出來爭取的球隊。這筆5人大交易若能成真，將徹底改變大聯盟的戰局，讓洋基隊直接躍升為美國聯盟的奪冠大熱門。隨著交易傳聞升溫，紐約與聖地牙哥雙方的一舉一動都將成為球迷關注的焦點。