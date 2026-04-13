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▲林志傑引退儀式，橫幅在上面高高掛起。（圖／記者林柏年攝）

台灣籃壇歷史性的一刻！台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽今（12）日於台北小巨蛋正式劃下句點。連續兩日的賽事不僅在場內充滿感動的淚水，場外更寫下驚人的商業成就。根據球團統計，兩日賽事累計湧入27000人次，單日總收入均突破2500萬，總計為球團帶進新台幣5000萬元的驚人收益，展現「野獸」無可取代的商業影響力。為期兩天的林志傑引退賽，台北小巨蛋連日呈現「滿場」盛況，每日皆有13,500名球迷進場。4/11（首戰）： 票房收入2,000萬，周邊商品銷售500萬。4/12（終戰）： 票房收入2,000萬，周邊商品銷售500萬。兩日合計創下5,000萬元收入，刷新富邦勇士本季單場人數、票房與商品銷售三項新高。場內主視覺今日轉為高質感的「黑金」色調，象徵林志傑職業生涯最後的輝煌，場外限定店更是大排長龍，林志傑「運球、灌籃、怒吼」三款紀念雕像公仔與應援御守幾乎全數售罄。在幫助富邦勇士驚險守下二連勝後，林志傑於賽後感言與記者會中分享了深刻心境。談及職業生涯26年來是否留有遺憾，這位傳奇球星並未提及個人數據，而是感慨台灣籃球的大環境。林志傑直言：「台灣籃球沒有整個職業大家一起共同合作，是蠻可惜的。」他語氣平靜卻透漏一絲無奈，認為兩大聯盟（PLG與TPBL）無法達成全面性合作，是目前大環境最令人惋惜之處。這番話也呼應了去年引退的林書豪所言，透露出頂尖球星對台籃資源整合的真誠期盼。引退賽終戰戰況激烈，客隊洋基工程展現強烈鬥志，將比分緊咬至最後讀秒階段。總教練許晉哲在關鍵時刻展現對林志傑的極致信任，他賽後霸氣說道：「最後三秒不給他（志傑）要給誰？我把小洋將晾到底角，叫他不要拿球！」最終富邦以91：89守住勝果。許總感性表示，林志傑是球隊的精神領袖，即便背靠背出賽體能已達極限，仍主動求戰，甚至在休息室累到躺在床上，「這是他對球迷、對球場最大的尊重。」引退儀式上，富邦集團大董蔡明忠現場頒發聘書，正式宣布林志傑退休後將接任台北富邦勇士球團「副領隊」。董事長蔡明興更將林志傑譽為「籃壇的大谷翔平」，強調他是帶動台灣籃壇動力的活水。林志傑在全場球迷高喊「再一年」的呼聲中，繞場向每位支持者道別。他感性表示：「沒想到我可以打到這個年紀並在此辦引退，這是我籃球生涯最棒的回憶。」雖然場上再無「野獸」飛扣的身影，但林志傑已用5,000萬的產值與跨時代的影響力，為其傳奇生涯畫下最輝煌的句點。