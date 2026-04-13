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「每個時代都有一個結束。」台灣籃壇傳奇「籃球博士」鄭志龍在林志傑的引退賽上給出了這樣的註解：「那麼，我想這個時代就是林志傑。」2026年4月12日，台北小巨蛋湧入滿場13500名球迷，兩日累計達27000人次，單日票房與周邊商品收入突破2500萬大關。球迷高舉「謝謝我的青春，志傑」的看板，有記者看著滿場飛奔的12號身影感慨：「我跑新聞沒多久，林志傑就進來打球了，他帶來了SBL最輝煌的時期。」林志傑的影響力，早已超越了球隊與聯盟的界線。富邦勇士總教練許晉哲透露，在極度疲憊的背靠背賽事中，林志傑賽前累到躺在休息室，但為了滿場球迷他會咬牙出戰。最後三秒鐘膠著時刻，球隊依舊信任43歲的野獸。在隊友眼中，他是無可取代的領袖。前隊友林孟學形容他自帶一種讓人敬畏的「氣場」；洋將辛特力大讚他是超越頂尖的偉大領導者；蔡文誠則道出野獸背後的辛酸：「別人不會知道傑哥的辛苦，他就是默默付出，不會到處去說。」而對賴廷恩等原住民球員來說，林志傑更是一座精神燈塔：「他一直告訴我，我們原住民不只這樣，絕對不能被打倒。」林志傑的影響力不僅限於台灣，前廣廈隊友胡金秋透過影片感性喊話：「你多年的堅守永遠是我的榜樣。」在中國CBA打拚的好手陳盈駿、林庭謙、劉錚也紛紛表示，林志傑的自律與拚勁，是他們在低潮時咬牙堅持的動力。連此前才剛退役的林書豪也致敬：「一代球員都只看著你，我會永遠記得你的打球風格。」從2019年以創歷史紀錄的薪資重返台灣籃壇，林志傑就證明了自己無可取代的商業價值與票房號召力。富邦金控董事長蔡明興直言：「林志傑在籃壇的地位，就像大谷翔平在棒球界的地位一樣，他是帶動台灣籃壇動力的活水。」他獨特的球風與渲染力，讓比賽不只是比賽。末節戰況膠著，全場瘋狂高喊「球給志傑」，當他投進關鍵三分球、當他切入後展露招牌的吐舌表情，小巨蛋瞬間沸騰。正如2024年富邦完成三連霸時，他擁抱蔡承儒大喊「我們做到了！」並激情落淚的畫面，林志傑總是能輕易牽動所有球迷的神經。引退賽這天，林志傑的父親林明德擔任開球嘉賓，看著兒子滿場飛奔，他驕傲地說：「你是永遠的野獸，你退休是我非常榮耀的事。」向來剛強的林志傑，在賽前看到父親的瞬間，也忍不住落下男兒淚。「這是我籃球生涯最棒的回憶，我永遠都會記得。」林志傑在賽後拿著手機，對著滿場爆滿的球迷自拍，無數攝影機的閃光燈聚焦在他身上。如同鄭志龍所言，一個時代在此刻優雅地拉下帷幕，但「野獸」林志傑在台灣籃球歷史上烙印下的狂、升、魂，將成為永遠無法抹滅的印記。