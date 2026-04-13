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馬來西亞森美蘭州芙蓉的燃油荒持續延燒。繼多間殼牌油站鬧柴油荒未解，芙蓉沉香區的殼牌加油站4月12日再傳95汽油全面斷供，不少車主一到站才發現無油可加，只能被迫改用貴上一截的97汽油撐過去。據《星洲日報》報導，沉香區的殼牌加油站當天在油泵上貼出「暫無供應」的告示，但97汽油及其他燃油仍正常供應。消息指出，相關站點的95汽油在週日下午4時便已售罄，預估最快要等到週一上午才能補貨到位。缺油情況並不只發生在沉香區。沉香蓬萊園的一家加德士加油站，95汽油早在11日晚間就已售完，週日同樣宣告斷供，站點員工只能一再向前來加油卻無功而返的民眾致歉。在油價方面，根據財政部公告的本周最新燃油頂價，可供新加坡等外籍人士購買的97汽油零售價每公升調漲0.4令吉（約新台幣3.2元），新售價為每公升5.35令吉（約新台幣42.8元）；無補貼的95汽油同樣每公升調漲0.4令吉（約新台幣3.2元），新售價為每公升4.27令吉（約新台幣34.2元）。西馬柴油零售價每公升則調漲0.7令吉（約新台幣5.6元），來到每公升6.72令吉（約新台幣53.8元）；有政府補貼的95汽油價格維持不變，繼續是每公升1.99令吉（約新台幣15.9元）；東馬柴油價格同樣按兵不動，維持每公升2.15令吉（約新台幣17.2元）。