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臉書粉專「南瓜君」近日發文指出，根據2025年底統計，台北市共有1,639位印度人居留，在台北市外籍人口中排名第八，比在台北的加拿大人還多。文章以此反問，若引進1,000位印度移工就會讓台灣成為「性侵島」，那麼現在台北市到底是幼教人員性侵學生比較多，還是印度人性侵台灣人比較多？「南瓜君」在文中指出，台灣社會對印度移工的憂慮，源自對印度認識有限。他以親身經歷為例，提及國中時期曾透過電子郵件收到一支號稱「日本公車」的影片，當時一度信以為真，後來才明白那不過是癡漢片。他認為，今日台灣人對印度的理解，正停留在類似的階段，近年幾起重大性侵事件，加上台灣媒體的獵奇式報導，幾乎構成多數人對印度的全部認知。文章並批評部分藍營政客將逃逸移工與治安惡化掛鉤的論述「只存在於紙上談兵」。「南瓜君」分析，許多移工在來台前便已計畫成為非法移工，原因是脫離仲介管控後可以少被剝一層皮、拿到更高薪資；也正因為以賺錢為目的，逃逸移工不會輕易做出引起警察關注、可能導致坐牢或遣返的事。他並援引中南部農業縣的實際情形指出，逃逸移工早已成為農忙採收季節的主要勞動力來源，若沒有這批人力支撐，好幾種生產作物恐怕早就廢耕還地給大自然。「南瓜君」最後感嘆，1,639位印度人居住台北並未帶來明顯治安問題，實在看不出有何理由擔心1,000位印度移工會危害台灣。他直指台灣政治討論往往被「想當然爾」所主導，這些脫離現實的論述不只製造不必要的社會對立，也讓他對「網路是否真的讓這個世界越來越好」越來越感到懷疑。