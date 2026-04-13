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台灣遠洋漁工長年面臨強迫勞動爭議，國際社會屢屢提出批評。立法委員林月琴日前在立法院質詢時，點名要求勞動部與漁業署落實三項改革：修法明確禁止扣押勞工證件、優化仲介評鑑機制，以及推動移工零招募費政策。林月琴在臉書發文指出，台灣雖已將國際人權公約國內法化，但實際落實進度嚴重落後。她強調，強迫勞動從來不是單一產業或個案問題，而是直接牽動台灣國際信譽與人權標準的關鍵議題，因此在前天的專題報告中，她特別針對強迫勞動與公平招募兩大主題進行深入質詢。林月琴表示，上述三項訴求在質詢過程中均獲得主管部會部長與署長的正面回應。她說，將持續追蹤以下具體承諾的落實情況：從修法層面明確禁止留置勞工證件、在仲介評鑑機制中納入公平招募原則、促進多元團體參與監督，以及承諾協助漁撈業者與移工母國建立溝通管道。她也進一步表示，即便遠洋漁工與一般移工適用不同法規，勞動權益仍應獲得同等保障。林月琴強調，所有為台灣產業付出勞動的人，都應享有一樣的基本保障，不能讓供應鏈的成本繼續壓在最弱勢的勞工身上。