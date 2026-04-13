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全球電動車銷量持續攀升，帶動電池關鍵原料「鎳」的需求跟著水漲船高。身為全球最大鎳礦供應國的印尼，坐擁龐大商機，卻也讓當地生態與居民生活付出高昂代價。在鎳礦蘊藏豐富的北馬魯古省哈馬黑拉島，一座座原本蓊鬱的山丘，如今因大規模開採而裸露出大片紅土，過去靜謐的漁村更搖身一變成工業聚落，四周盡是冶煉廠與燃煤發電廠的煙囪。當地居民抱怨環境每況愈下，就連乾淨的用水都愈來愈難取得。印尼政府過去10年間陸續核發數百張採礦許可證，涉及土地面積將近1萬平方公里。目前印尼每年生產約220萬噸鎳，大部分出口至韓國、中國等電動車製造大國。採礦本身對環境的衝擊已不容小覷，後端的精煉加工程序更是高度耗能。印尼坐擁廉價豐沛的煤炭資源，約97%的鎳加工用電都依賴燃煤電廠供應，每年因此排放數以百萬噸計的二氧化碳，與電動車減碳的初衷形成強烈對比。對此，印尼工業部顧問表示，政府已規劃逐步轉型再生能源，目標是在未來20年內將碳排放量削減八成。不過環境專家警告，部分生態破壞可能早已難以回頭。如何在經濟發展與環境保護之間找到平衡點，仍是印尼當局與普拉伯沃政府必須正視的核心難題。